Это уже серьезно ⟩ Пожароопасность в лесах Эстонии поднялась до второго уровня

Очень высока опасность возникновения лесных пожаров в Ляэнеском, Рапласком и Ярваском уездах, лесах Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, а также в лесных массивах в Пярнуском, Тартуском, Пыльваском, Выруском и Валгамском уездах. В этих регионах пожароопасность достигает IV-V уровня.

В лесах Вильяндиского и Йыгеваского уездов, а также на островах пока нет большой пожароопасности.

По данным Спасательного департамента, в выходные уровень пожароопасности в лесах может возрасти. Прошлогодняя сухая трава может загореться от малейшей искры, ландшафтное возгорание быстро перерастает в пожар, на тушение которого уходит много времени и ресурсов. Спасатели подчеркивают, что безопасность зависит от грамотного поведения каждого человека.

Спасательный департамент напомнил, что поджигать сухую траву запрещено и наказуемо в течение всего года. Если пожар или лес загорелся по вине человека, неосторожно разводившего костер, виновника привлекут к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

При приготовлении гриля или разведении костра необходимо держать под рукой огнетушитель или ведро с водой или песком. Нарушителям требований безопасности грозит штраф.