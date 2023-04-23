Увязли в болоте: многие жители Эстонии уже не справляются с выплатами по жилищным кредитам?

Поскольку самые свежие данные статистики по жилищным кредитам Банка Эстонии относятся к февралю, эффект увеличения платежей по кредитам еще не заметен. По данным Банка Эстонии, на данный момент картина красивая, но все-таки есть проблемы у сотен местных жителей.

По словам экономиста Банка Эстонии Гайли Грюнинг, объем просроченных платежей по кредитам на конец февраля был все еще небольшим. Доля жилищных кредитов, выплаты по которым просрочены более чем на 60 дней, в феврале осталась на уровне 0,1 процента. Это объем кредитов, просроченных на 60 дней, разделенный на объем всех жилищных кредитов. Всего таких договоров, выплаты по которым в конце февраля были просрочены минимум на 60 дней, было около 600.