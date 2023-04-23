АЛЕКСАНДР ЧАПЛЫГИН ⟩ Если Ратас развалит Центристскую партию, на смену может прийти русская партия

Центристская партия на последних выборах потеряла десять мандатов, и даже резкое падение рейтинга изолгавшейся Партии реформ не помогло центристам вернуть былую популярность. Если ничего не изменится, есть подозрение, что через четыре года Центристская партия даже не преодолеет пятипроцентный барьер, пишет член Рийгикогу от Центристской партии Александр Чаплыгин.
Нынешний председатель Юри Ратас, похоже, решил превратить Центристскую партию в национально ориентированную нишевую партию вроде «Отечества», потолок для которой - шесть-семь мандатов в Рийгикогу. Ратас, очевидно, рассчитывает, что при таком раскладе он и его окружение за счет высоких мест в партийном списке в любом случае попадут в парламент и даже смогут претендовать на место в каком-нибудь правительстве.
Однако эти надежды могут и не сбыться. Примером тому - судьба латвийского «Согласия», которое также отвернулось от русских избирателей, но в результате на последних выборах попасть в парламент не смогло. В Латвии конкуренция среди национально ориентированных партий оказалась слишком велика.
То же самое и в Эстонии. «Отечество», EKRE, «Ээсти 200» и Партия реформ уже давно играют на национальном поле, и новому игроку места там может не найтись. Центристов просто съедят, и они превратятся в карликовую партию без всяких политических перспектив. А Ратасу и его окружению придется искать себе место в других избирательных списках.
На самом деле, это печальный сценарий, причем не только для Центристской партии, но и для всей Эстонии. Нашему обществу нужна серьезная консолидирующая сила, и именно центристы традиционно брали на себя эту ответственность. Альтернативой может стать появление в парламенте национально ориентированной русской партии, как это уже случилось в Латвии на фоне провала «Согласия».
Несомненно, национальные меньшинства в Эстонии нуждаются в своем парламентском представительстве. Однако вопрос в том, кто и как будет защищать их интересы: через поиск консенсуса, как это всегда делала Центристская партия, или путем противостояния. Второй вариант для нашего и без того расколотого общества полезным не представляется.
Совет уполномоченных Центристской партии большинством в один голос отказался о проведения внеочередного съезда и перевыборов руководства. Это решение отложило публичное обсуждение будущего партии. Однако назревшие проблемы никуда не делись, и Центристская партия продолжает катиться по прежней колее. Катиться, к сожалению, вниз.
Но не торопитесь хоронить когда-то самую популярную политическую силу Эстонии. Центристская партия еще способна вернуть себе доверие избирателей и для этого, на самом деле, много не надо. Нужно всего лишь вернуться к истокам, вновь превратив партию в символ и опору общественной консолидации.
Судя по итогам Совета уполномоченных, как минимум половина центристов недовольна нынешней ситуацией в партии. И эта половина уже выбрала для себя нового лидера - Михаила Кылварта.
Причем, как бы ни пытались доказать обратное Ратас и его приближенные, речь не идет о расколе партии по национальному признаку. Среди сторонников Кылварта много эстонцев, а некоторые русские центристы поддерживают нынешнего председателя.
Да, внеочередного съезда не будет. Но тем большее число людей в партии осознают, что нынешний курс губителен для партии, оставаясь выгодным лишь для небольшой группы партийных функционеров, да и это, на самом деле, утопия.
Центристская партия может и обязана вновь стать главной консолидирующей силой в нашем обществе, объединяя людей разных национальностей и социального положения. Нашему обществу нужен консенсус, и предложить его может лишь обновленная и сильная Центристская партия.