АЛЕКСАНДР ЧАПЛЫГИН ⟩ Если Ратас развалит Центристскую партию, на смену может прийти русская партия

Нынешний председатель Юри Ратас, похоже, решил превратить Центристскую партию в национально ориентированную нишевую партию вроде «Отечества», потолок для которой - шесть-семь мандатов в Рийгикогу. Ратас, очевидно, рассчитывает, что при таком раскладе он и его окружение за счет высоких мест в партийном списке в любом случае попадут в парламент и даже смогут претендовать на место в каком-нибудь правительстве.

Однако эти надежды могут и не сбыться. Примером тому - судьба латвийского «Согласия», которое также отвернулось от русских избирателей, но в результате на последних выборах попасть в парламент не смогло. В Латвии конкуренция среди национально ориентированных партий оказалась слишком велика.

То же самое и в Эстонии. «Отечество», EKRE, «Ээсти 200» и Партия реформ уже давно играют на национальном поле, и новому игроку места там может не найтись. Центристов просто съедят, и они превратятся в карликовую партию без всяких политических перспектив. А Ратасу и его окружению придется искать себе место в других избирательных списках.

На самом деле, это печальный сценарий, причем не только для Центристской партии, но и для всей Эстонии. Нашему обществу нужна серьезная консолидирующая сила, и именно центристы традиционно брали на себя эту ответственность. Альтернативой может стать появление в парламенте национально ориентированной русской партии, как это уже случилось в Латвии на фоне провала «Согласия».