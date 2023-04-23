Российский чемпион Европы, осудивший войну в Украине, сменил гражданство

23-летний гроссмейстер из Москвы переехал из России в феврале прошлого года. Он уехал в Сербию и осудил войну, развязанную Россией в Украине. На чемпионате Европы Сарана выступал под флагом Международной шахматной федерации.

Он стал четвертым с марта российским шахматистом, кто сменил спортивное гражданство, передает РБК. 12-я чемпионка мира Александра Костенюк 3 марта перешла под флаг Швейцарии; в тот же день стало известно, что Александр Предке, 54-й номер рейтинга FIDE, будет выступать за Сербию. Позднее под флагом Израиля стал выступать чемпион Европы 2006 года Евгений Алексеев.