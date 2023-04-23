Не враг, а коллега: искусственный интеллект идеально внедрился в этот сектор

«В банковской системе искусственный интеллект уже используется - идентификация с помощью селфи и предотвращение случаев финансового мошенничества: вот лишь несколько примеров функций, предлагаемых современными технологиями. Поскольку искусственный интеллект используется все активнее, банки вскоре смогут использовать его для управления рисками, оптимизации внутренних процессов, мониторинга санкций и составления персонализированных предложений», - поделился прогнозами руководитель отдела цифрового развития Citadele Мартиньш Берзиньш.

Искусственный интеллект успешно используется в борьбе с финансовыми мошенниками: он помогает анализировать покупательские привычки людей и создавать профиль клиента, который в дальнейшем используется для предотвращения мошенничества. Например, если мошенник получил данные вашей банковской карты и использует их для запроса цифрового платежа, искусственный интеллект может идентифицировать его как нетипичный платеж, не соответствующий вашим привычкам, тем самым сокращая количество случаев мошенничества.

Интеллектуальные системы помогают обнаруживать и противодействовать кибератакам и другим угрозам, опираясь на непрерывный поток данных, которые помогают определить структуру и источники атак.

Идентификация личности также является одним из самых распространенных процессов, в которых искусственный интеллект играет важную роль.

Виртуальный помощник или чат-бот уже является частью культуры обслуживания клиентов. Его преимущество заключается в том, что он работает круглосуточно и без выходных, позволяя решать типовые проблемы и отвечать на относительно простые вопросы клиентов. Практика показывает, что функционал чат-ботов предпочитают молодые люди, желающие найти решение проблемы онлайн, а не обращаться в службу поддержки. Можно прогнозировать, что в банковском секторе чат-боты и/или голосовые помощники будут со временем становиться все более популярными.