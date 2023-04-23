Посол Китая усомнился в независимости Эстонии: как на скандальное высказывание отреагировали в других странах?

Послы Китая в Таллинне, Риге и Вильнюсе должны явиться в понедельник, 24 апреля, в МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Причиной вызова дипломатических представителей КНР стали скандальные заявления, сделанные послом Китая во Франции Лу Шае, по поводу суверенитета государств на постсоветском пространстве.

Напомним, что тележурналист Дариус Рошебен в эфире новостного канала La Chaîne Info попросил посла КНР пояснить его позицию по Крыму, прямо ответив на вопрос: принадлежит ли территория полуострова Украине? «Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», - ответил дипломат и добавил, что Крым был «российским изначально», после чего Хрущев передал его Украине, пишет DW.

На возражение журналиста, что международное право признает Крым как территорию Украины, Лу Шае заявил, что государства с постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».

Эстония: мы осуждаем подобные комментарии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Фото: Ints Kalnins

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») осуждает сомнения посла Китая во Франции Лу Шайе касательно суверенитета всех бывших стран-членов Советского Союза.

«Заявления китайского дипломата непонятны, и мы осуждаем подобные комментарии в отношении независимой и суверенной страны», - отметил Цахкна.

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