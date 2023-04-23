Посол Китая во Франции Лу Шае публично отказал в суверенитете Эстонии и всем другим странам бывшего СССР. Это скандальное высказывание посла не осталось незамеченным и вызвало бурную реакцию.
Посол Китая усомнился в независимости Эстонии: как на скандальное высказывание отреагировали в других странах?
Послы Китая в Таллинне, Риге и Вильнюсе должны явиться в понедельник, 24 апреля, в МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Причиной вызова дипломатических представителей КНР стали скандальные заявления, сделанные послом Китая во Франции Лу Шае, по поводу суверенитета государств на постсоветском пространстве.
Напомним, что тележурналист Дариус Рошебен в эфире новостного канала La Chaîne Info попросил посла КНР пояснить его позицию по Крыму, прямо ответив на вопрос: принадлежит ли территория полуострова Украине? «Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», - ответил дипломат и добавил, что Крым был «российским изначально», после чего Хрущев передал его Украине, пишет DW.
На возражение журналиста, что международное право признает Крым как территорию Украины, Лу Шае заявил, что государства с постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».
Эстония: мы осуждаем подобные комментарии
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») осуждает сомнения посла Китая во Франции Лу Шайе касательно суверенитета всех бывших стран-членов Советского Союза.
«Заявления китайского дипломата непонятны, и мы осуждаем подобные комментарии в отношении независимой и суверенной страны», - отметил Цахкна.
Посол Украины во Франции: очевидные проблемы с географией
На заявления китайского дипломата мгновенно отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. «Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН"», - написал украинский представитель в своем Twitter.
По словам Омельченко, тестовый вопрос «Кому принадлежит Крым?», как всегда, является показательным, и «здесь нет места двусмысленности, Крым - это Украина». Дипломат предложил в следующий раз расширить тест вопросом «Кому принадлежит Владивосток?».
Литва: вот почему страны Балтии не доверяют Китаю
В свою очередь, главы МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что интервью китайского дипломата отлично объясняет, почему Пекин не может быть посредником в переговорах по установлению мира в Украине.
«Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот - китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований», - написал глава дипломатического ведомства в своем Twitter.
Латвия: это совершенно неприемлемо
На заявление посла отреагировал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, отметив, что это совершенно неприемлемо, а также что с китайской стороны ожидают объяснений и полного отчета относительно этих высказываний, передает Rus.TVNET.
В свою очередь директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс спросил: «А есть ли еще вопросы о Китае?».
Ķīnas vēstnieks Francijā intervijā apgalvo “ post padomju valstu statuss starptautiskajās tiesībās ir neskaidrs” ar to pasakot, ka arī uz Latvijas robežām neattiecas starptautisko likumu normas (neaizskaramība utt). Vai ir vēl kādi jautājumi par Ķīnu? https://t.co/MhbCZ0H1h4— Jānis Sārts (@janis_sarts) April 22, 2023