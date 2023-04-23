Мартин Херем: Россия должна распасться на маленькие государства

Ведущий спросил Херема, является ли военная мощь России большей, чем нам хотелось бы верить. «Одно дело - сколько ресурсов есть до Владивостока на различных складах, в городах и деревнях. Другое дело - стандарт того, что кто-то считает потерей, а кто-то принимает как потерю. Мне кажется, что Россия воспринимает потерю 500-600 солдат как признак силы», - ответил Херем.

По его словам, россияне видят эти потери, но когда «держава» получает удары от украинцев, а также позор в СМИ, они ведут себя по-другому. «Я не вижу конца этому конфликту, пока Россия полностью не изменится», - сказал Херем.

«Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могущественная страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распасться на маленькие государства, у которых не будет так много власти и амбиций», - пояснил Херем.