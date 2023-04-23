Мартин Херем: Россия должна распасться на маленькие государства

Генерал Мартин Херем, главнокомандующий Силами обороны, в интервью программе ETV «Утро с Ану» сказал, что война закончится только тогда, когда Россия распадется на маленькие государства.
Ведущий спросил Херема, является ли военная мощь России большей, чем нам хотелось бы верить. «Одно дело - сколько ресурсов есть до Владивостока на различных складах, в городах и деревнях. Другое дело - стандарт того, что кто-то считает потерей, а кто-то принимает как потерю. Мне кажется, что Россия воспринимает потерю 500-600 солдат как признак силы», - ответил Херем.
По его словам, россияне видят эти потери, но когда «держава» получает удары от украинцев, а также позор в СМИ, они ведут себя по-другому. «Я не вижу конца этому конфликту, пока Россия полностью не изменится», - сказал Херем.
«Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могущественная страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распасться на маленькие государства, у которых не будет так много власти и амбиций», - пояснил Херем.
Он добавил, что Эстония все больше и больше приближается к ситуации Израиля, где силы обороны всегда готовы к тому, что что-то может произойти. «Не сегодня-завтра, но спокойнее от этого не становится. Я должен считаться с тем, что это может случиться. Я не знаю, кто может предсказать, насколько это вероятно, но военная мощь и исторический опыт показывает - мы должны быть готовы», - пояснил Херем.