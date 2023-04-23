Дань уважения ⟩ В Эстонии в воскресенье отмечается День ветеранов

С 2014 года в Эстонии в День ветеранов официально вывешиваются флаги, поэтому Силы обороны приглашают всех сегодня поднять государственные флаги в своих домах в знак поддержки ветеранов Сил обороны и Кайтселийта. Более 3400 человек являются ветеранами Сил обороны и Кайтселийта.

Начиная с 2014 года, Объединение раненых бойцов Эстонии в сотрудничестве с Найскодукайтсе каждую весну - в апреле месяце проводит кампанию «Перелеска», призывающую к ношению значка «Перелеска» в знак признания заслуг ветеранов Сил обороны и Кайтселийта, а также их родственников.

В этом году День ветеранов будет состоять из нескольких мероприятий 23.04.2023 в 12:00 в Мемориальной церкви эстонских воинов Тори состоится богослужение. 23.04 в 13:00-14:30 в ледовом зале Кохтла-Ярвеского спортивного центра состоится хоккейный матч, посвященный Дню ветеранов. Встретятся команды ветеранов. Южная Эстония против Северной Эстонии. 23.04.2023 в 19:00 на Валлимяэ в Раквере стартует концерт «Рок ветеранов». Выступят Metsatöll, A-group, Jaagup Tuisk и группа Северо-восточного корпуса НАТО «Griffin» - на сцене только ветераны. Концерт Veteranirock будет транслироваться на ETV с 22:00.

Ветераны Сил обороны и Кайтселийта всегда высоко ценились государством и нашими союзниками, но для них также важна поддержка родных, коллег, друзей и всего народа. Символом ветеранов является «Перелеска», нося который, каждый может показать, что он ценит вклад ветеранов в нашу общую безопасность.

Символом ветеранов является «Перелеска». Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Доход от продажи символики «Перелески» поможет в сотрудничестве с клубом Ротари Пярнуского залива изменить городской пляж так, чтобы он стал доступен для всех, приобрести нужный видеоколоноскоп для больницы Хийумаа, и вместе с комиссией Параолимпиады создать возможность пара-лыжного спорта на горе Кивиыли.