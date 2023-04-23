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Полина Мурашко стала чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике

rus.postimees.ee
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Три лучшие эстонские гимнастки слева направо: Мелани Келер, Полина Мурашко и Эстер Крейтсман.
Три лучшие эстонские гимнастки слева направо: Мелани Келер, Полина Мурашко и Эстер Крейтсман. Фото: Eesti Võimlemisliit/Facebook

Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике и групповым упражнениям по художественной гимнастике, который прошел 21-23 апреля в Таллинне, выиграла 19-летняя Полина Мурашко.

В последнем отборочном соревновании перед чемпионатом Европы Мурашко завоевала титул с результатом 122,350 балла. Предыдущая чемпионка Мелани Келер заняла второе место с результатом 119,650 балла, а прошлогодняя чемпионка Эстонии среди юниоров Эстер Крейтсман получила бронзовую медаль, впервые завоевав место на подиуме среди взрослых (118,350), пишет rus.err.ee.

Три лучшие эстонские гимнастки продолжат подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2023 года.

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