Полина Мурашко стала чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике

В последнем отборочном соревновании перед чемпионатом Европы Мурашко завоевала титул с результатом 122,350 балла. Предыдущая чемпионка Мелани Келер заняла второе место с результатом 119,650 балла, а прошлогодняя чемпионка Эстонии среди юниоров Эстер Крейтсман получила бронзовую медаль, впервые завоевав место на подиуме среди взрослых (118,350), пишет rus.err.ee .

Три лучшие эстонские гимнастки продолжат подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2023 года.