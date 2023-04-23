Сеть MyFitness подарила украинским беженцам спортинвентарь

«Вечером ехать из Сымера в Курессааре потренироваться выходит затратно, но в Сымераском центре размещения есть зал, где украинцы могут заниматься спортом, - сказала руководитель центра размещения Райли Рюйтель, почему она начала узнавать у знакомых, есть ли у кого-нибудь спортивный инвентарь, который они могут отдать. - В ситуации, когда военные беженцы уже год находятся вдали от дома и по-прежнему беспокоятся о своих друзьях и родственниках, оставшихся в Украине, это меньшее, что мы можем сделать, чтобы направить их мысли в более позитивное русло».