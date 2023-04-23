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Сеть MyFitness подарила украинским беженцам спортинвентарь

, Saarte Hääl
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Центр размещения Сымера.
Центр размещения Сымера. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сеть спортивных клубов MyFitness предоставила спортивный инвентарь для центра размещения украинцев в Сымера.

«Вечером ехать из Сымера в Курессааре потренироваться выходит затратно, но в Сымераском центре размещения есть зал, где украинцы могут заниматься спортом, - сказала руководитель центра размещения Райли Рюйтель, почему она начала узнавать у знакомых, есть ли у кого-нибудь спортивный инвентарь, который они могут отдать. - В ситуации, когда военные беженцы уже год находятся вдали от дома и по-прежнему беспокоятся о своих друзьях и родственниках, оставшихся в Украине, это меньшее, что мы можем сделать, чтобы направить их мысли в более позитивное русло».

До сих пор в зале стояли телевизор и тренажер, оставшийся со времен дома по уходу, а также частное лицо подарило центру гребной эргометр.

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