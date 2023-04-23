Вокруг света через Таллинн: открыт сезон круизных путешествий

Большинство пассажиров круиза - немцы, но на борту также есть группа французов и несколько пассажиров с гражданством других стран. Экскурсии, организованные туристической компанией «Estonian Holidays», проводят гостей в Старый город, Кадриорг и Пирита. Те, кто не примет участие в организованной экскурсии, ознакомятся с Таллинном самостоятельно.

Судно Hamburg прибыло в Таллинн из Риги, а поздно вечером в воскресенье продолжит путь в Хельсинки. Путешествие, начавшееся 18 апреля из порта города Гамбург, завершится в последний день месяца в Киле.

По данным портала Cruisemapper, в этом сезоне Hamburg больше не будет посещать Эстонию, а после круиза по Норвегии отправится в Исландию, а затем в Гренландию, Канаду и США, а в начале ноября прибудет на принадлежащие Португалии вулканические Азорские острова с мягким климатом.

Рождество пассажиры Hamburg отпразднуют в Аргентине и на соседних Фолклендских островах, а Новый год на борту судна встретят уже в Антарктике.

Следующий круизный лайнер прибудет в Таллинн 7 мая. Круизный сезон продлится до 29 сентября. В этом году Эстонию посетят 39 различных судов 24 круизных компаний. Всего в течение сезона ожидается 94 захода круизных судов в Таллинн, впервые в порт одновременно прибудут четыре круизных судна. В тринадцати заходах суда останутся в Таллинне на два дня.