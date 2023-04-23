Работники экстренной медицины Эстонии создали профсоюз

Новый профсоюз объединяет все специальности, работающие в экстренной медицине, начиная с работников по уходу и секретарей, заканчивая врачами скорой помощи и больниц и медсестрами.

«Мы ежедневно работаем как единая команда, поэтому профсоюз работников экстренной медицины Эстонии хочет также отстаивать свои права и потребности как единая команда», – сказал доктор Куйдо Нымм.

Долгожданная организация

По словам Куйдо Нымма, о необходимости создания такого профсоюза говорилось уже полтора-два года, но поскольку у всех работников экстренной медицины как в больницах, так и в скорой помощи большая нагрузка, трудно было найти мотиватор, который призвал бы их объединить усилия.

Eesti erakorralise meditsiini töötajate ametiühingu juhatuse esimees Kuido Nõmm. Фото: Postimees

«Профсоюз образовался из EMO Клиники Тартуского университета, вопрос действительно уже давно поднимался», – пояснил Куйдо Нымм. По его словам, существует целый комплекс причин, по которым EMO отдельно борется за права и потребности медсестер и врачей.

Команда, оказывающая экстренную медицинскую помощь, должна обладать очень широким кругозором во всех областях медицины и исключительно высоким уровнем адаптивности и стрессоустойчивости.