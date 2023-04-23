Работники экстренной медицины Эстонии создали профсоюз для защиты своих прав и нужд, председателем правления которого является врач и преподаватель Куйдо Нымм.
Новый профсоюз объединяет все специальности, работающие в экстренной медицине, начиная с работников по уходу и секретарей, заканчивая врачами скорой помощи и больниц и медсестрами.
«Мы ежедневно работаем как единая команда, поэтому профсоюз работников экстренной медицины Эстонии хочет также отстаивать свои права и потребности как единая команда», – сказал доктор Куйдо Нымм.
Долгожданная организация
По словам Куйдо Нымма, о необходимости создания такого профсоюза говорилось уже полтора-два года, но поскольку у всех работников экстренной медицины как в больницах, так и в скорой помощи большая нагрузка, трудно было найти мотиватор, который призвал бы их объединить усилия.
«Профсоюз образовался из EMO Клиники Тартуского университета, вопрос действительно уже давно поднимался», – пояснил Куйдо Нымм. По его словам, существует целый комплекс причин, по которым EMO отдельно борется за права и потребности медсестер и врачей.
Команда, оказывающая экстренную медицинскую помощь, должна обладать очень широким кругозором во всех областях медицины и исключительно высоким уровнем адаптивности и стрессоустойчивости.
«В какой-то момент вы должны помочь пациенту в хорошем состоянии, хроническая проблема со здоровьем которого относится к сфере деятельности семейного врача, а в следующий момент вы должны переключиться на помощь нескольким пациентам разного возраста и в угрожающих жизни состояниях, – описал доктор Куйдо Нымм. – Работа быстрая и изнурительная, требующая от оказывающих помощь больших умственных и физических усилий. Эта работа совершенно отлична по своему характеру от работы врача и медсестры в поликлинике, где кабинет принимает по четыре пациента в час».
Поскольку доступность медицинских услуг с каждым годом снижается, увеличивается нагрузка на экстренную медицинскую помощь. «Если к этому добавить недофинансирование, снижение затрат за счет работников и хроническую нормализацию переработок, страдают работники, а пациенты не получат качественной помощи», – сказал Куйдо Нымм.
Медицинские работники являются частью государственной безопасности
Работники экстренной медицины реагируют первыми также в случае, если эстонское государство и народ настигнет серьезный кризис.
«Что бы ни случилось с народом Эстонии – война, эпидемия или снижение финансирования и доступности медицинской помощи – работники экстренной медицины всегда должны выполнять свою роль на высоком уровне», – пояснил Куйдо Нымм. – Мы считаем, что вправе ожидать от государства чуть больше минимума. В настоящее время оказание экстренной помощи и готовность к кризисам предполагаются за счет ресурсов рядов услуг. До сих пор этот ресурс основывался на личной мотивации и увлеченности сотрудников выбранной профессией. Но ничто, в том числе внутренний пыл и огонь, не может гореть вечно».
По словам Куйдо Нымма, все эти обстоятельства вызвали тревогу и необходимость внесения изменений в экстренную медицину. Профсоюз – это один из способов сделать голос работников экстренной медицины и, следовательно, пациентов более слышимым. «Создать возможность для переговоров как с работодателями, так и с руководителями системы здравоохранения, а также создать хороший диалог, ведущий к улучшению результатов для работников экстренной медицины, пациентов и государства», – сказал Куйдо Нымм.
Когда его спросили, насколько уже велик Эстонский союз работников экстренной медицины, или EEMTA, он ответил, что в нем около сорока членов, и каждый день поступает все больше заявлений.
Кто такой Куйдо Нымм?
Куйдо Нымм работает в эстонской медицине с 1990 года. Начинал санитаром, продолжил работником по уходу, медбратом, врачом, врачом-преподавателем.
Почти десять лет он возглавлял отделение экстренной медицины в Клинике Тартуского университета. В настоящее время является старшим врачом-преподавателем по экстренной медицине в Клинике Тартуского университета. Кроме того, Куйдо Нымм работает врачом-преподавателем в Академии обороны и преподает как военным, так и студентам-медикам военную медицину и медицину катастроф.
Куйдо Нымм – офицер запаса Сил обороны Эстонии в звании капитана, он служил участвовал миссии в Афганистане и имеет четкое представление о том, как устроено военное сотрудничество между разными странами.