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Работники экстренной медицины Эстонии создали профсоюз

Айме Йыги
, журналист
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Врач экстренной медицины и преподаватель Куйдо Нымм.
Врач экстренной медицины и преподаватель Куйдо Нымм. Фото: Sille Annuk

Работники экстренной медицины Эстонии создали профсоюз для защиты своих прав и нужд, председателем правления которого является врач и преподаватель Куйдо Нымм.

Новый профсоюз объединяет все специальности, работающие в экстренной медицине, начиная с работников по уходу и секретарей, заканчивая врачами скорой помощи и больниц и медсестрами.

«Мы ежедневно работаем как единая команда, поэтому профсоюз работников экстренной медицины Эстонии хочет также отстаивать свои права и потребности как единая команда», – сказал доктор Куйдо Нымм.

Долгожданная организация

По словам Куйдо Нымма, о необходимости создания такого профсоюза говорилось уже полтора-два года, но поскольку у всех работников экстренной медицины как в больницах, так и в скорой помощи большая нагрузка, трудно было найти мотиватор, который призвал бы их объединить усилия.

Eesti erakorralise meditsiini töötajate ametiühingu juhatuse esimees Kuido Nõmm.
Eesti erakorralise meditsiini töötajate ametiühingu juhatuse esimees Kuido Nõmm. Фото: Postimees

«Профсоюз образовался из EMO Клиники Тартуского университета, вопрос действительно уже давно поднимался», – пояснил Куйдо Нымм. По его словам, существует целый комплекс причин, по которым EMO отдельно борется за права и потребности медсестер и врачей.

Команда, оказывающая экстренную медицинскую помощь, должна обладать очень широким кругозором во всех областях медицины и исключительно высоким уровнем адаптивности и стрессоустойчивости.

«В какой-то момент вы должны помочь пациенту в хорошем состоянии, хроническая проблема со здоровьем которого относится к сфере деятельности семейного врача, а в следующий момент вы должны переключиться на помощь нескольким пациентам разного возраста и в угрожающих жизни состояниях, – описал доктор Куйдо Нымм. – Работа быстрая и изнурительная, требующая от оказывающих помощь больших умственных и физических усилий. Эта работа совершенно отлична по своему характеру от работы врача и медсестры в поликлинике, где кабинет принимает по четыре пациента в час».

Поскольку доступность медицинских услуг с каждым годом снижается, увеличивается нагрузка на экстренную медицинскую помощь. «Если к этому добавить недофинансирование, снижение затрат за счет работников и хроническую нормализацию переработок, страдают работники, а пациенты не получат качественной помощи», – сказал Куйдо Нымм.

Медицинские работники являются частью государственной безопасности

Работники экстренной медицины реагируют первыми также в случае, если эстонское государство и народ настигнет серьезный кризис.

«Что бы ни случилось с народом Эстонии – война, эпидемия или снижение финансирования и доступности медицинской помощи – работники экстренной медицины всегда должны выполнять свою роль на высоком уровне», – пояснил Куйдо Нымм. – Мы считаем, что вправе ожидать от государства чуть больше минимума. В настоящее время оказание экстренной помощи и готовность к кризисам предполагаются за счет ресурсов рядов услуг. До сих пор этот ресурс основывался на личной мотивации и увлеченности сотрудников выбранной профессией. Но ничто, в том числе внутренний пыл и огонь, не может гореть вечно».

По словам Куйдо Нымма, все эти обстоятельства вызвали тревогу и необходимость внесения изменений в экстренную медицину. Профсоюз – это один из способов сделать голос работников экстренной медицины и, следовательно, пациентов более слышимым. «Создать возможность для переговоров как с работодателями, так и с руководителями системы здравоохранения, а также создать хороший диалог, ведущий к улучшению результатов для работников экстренной медицины, пациентов и государства», – сказал Куйдо Нымм.

Когда его спросили, насколько уже велик Эстонский союз работников экстренной медицины, или EEMTA, он ответил, что в нем около сорока членов, и каждый день поступает все больше заявлений.

Кто такой Куйдо Нымм?

Куйдо Нымм работает в эстонской медицине с 1990 года. Начинал санитаром, продолжил работником по уходу, медбратом, врачом, врачом-преподавателем.

Почти десять лет он возглавлял отделение экстренной медицины в Клинике Тартуского университета. В настоящее время является старшим врачом-преподавателем по экстренной медицине в Клинике Тартуского университета. Кроме того, Куйдо Нымм работает врачом-преподавателем в Академии обороны и преподает как военным, так и студентам-медикам военную медицину и медицину катастроф.

Куйдо Нымм – офицер запаса Сил обороны Эстонии в звании капитана, он служил участвовал миссии в Афганистане и имеет четкое представление о том, как устроено военное сотрудничество между разными странами.

Доктор Куйдо Нымм.
Доктор Куйдо Нымм. Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees
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