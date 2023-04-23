Дождливо, но тепло: прогноз погоды на понедельник

В начале ночи в Эстонии будет без осадков, с небольшой и переменной облачностью. После полуночи на западе облачность уплотнится, дождь достигнет островов и распространится на материк. Ветер южных направлений, 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек, утром ветер на островах сменит направление на юго-западное - западное и ослабеет. Температура воздуха 5..11°С.

В понедельник днем в Эстонии будет облачно с прояснениями, во многих местах пройдут дожди. В Юго-Восточной Эстонии малооблачно, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, на островах и северном побережье также западный, 3-9, на материке порывами до 14 м/сек, днем ​​постепенно ослабеет и перейдет к восточному направлению, вечером ветер переменного направления, 1-7 м/сек. Температура воздуха в Западной Эстонии 9..15, на востоке 15..20°C. В лесах сохраняется высокая пожароопасность.

На Чудском озере в ночь на понедельник преимущественно южный ветер, 5-10, после полуночи возможны порывы до 13 м/сек. Высота волны 0,8-1,4 м. Без осадков. Местами туман, в остальном видимость хорошая. Температура воздуха 6..10°С.