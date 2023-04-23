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Британия тестирует новую систему оповещения о ЧП. На 90% телефонов в стране зазвучит сирена

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

В воскресенье ровно в три часа дня большинство граждан Великобритании получат тестовое экстренное оповещение о чрезвычайной ситуации - прямо на экране своих мобильных телефонов или планшетных компьютеров. Таким образом власти страны впервые проверяют систему, которая может пригодиться в случае масштабных происшествий.

«Это тест Emergency Alerts, новой службы правительства Великобритании, которая предупредит вас, если поблизости возникнет угрожающая жизни чрезвычайная ситуация, - будет сказано на экране. - В реальной чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям в оповещении, чтобы обезопасить себя и окружающих».

Сообщение будет сопровождаться пронзительным звуком сирены или вибрацией продолжительностью около 10 секунд. Этот звук будет слышан даже, если на телефонах включен режим тишины.

Оно будет работать только на устройствах с современными версиями операционных систем, работающих в мобильных сетях 4G и 5G. Предполагается, что предупреждения получат 90% британских мобильных телефонов.

По словам вице-премьера страны Оливера Даудена, никаких действий со стороны населения не потребуется, хотя некоторые спортивные мероприятия и театральные представления будут приостановлены на время тестирования.

Новая система будет использоваться в случаях наводнений, лесных пожаров или террористических атак.

Дауден призвал не беспокоиться из-за теста: «Я бы призвал людей помнить, что сегодня это всего лишь тест; нет необходимости предпринимать какие-либо действия, и вы можете просто смахнуть его, как и любое другое полученное вами сообщение».

«Задача правительства номер один - обеспечить безопасность людей, и это еще один инструмент в наборе средств для чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или лесные пожары, когда существует реальный риск для жизни, - сказал Дауден. - Так что это действительно звук, который может спасти вашу жизнь».

Добровольное дело

Получение таких предупреждений в будущем - дело добровольное: от них можно будет отказаться, поменяв настройки телефона. На выключенные или находящиеся в авиарежиме телефоны сообщения приходить не будут.

Система оповещения будет использоваться для предупреждения об экстремальных погодных явлениях, например, сильных наводнениях
Система оповещения будет использоваться для предупреждения об экстремальных погодных явлениях, например, сильных наводнениях Фото: BBC

В день, когда проводится тест, в стране проходит несколько крупных событий, в том числе Лондонский марафон и несколько матчей Премьер-лиги.

Организаторы чемпионата мира по снукеру заявили, что приостановят игру незадолго до 15:00 и продолжат ее после сигнала тревоги.

Лондонское театральное общество также сообщило, что посоветовало своим членам попросить людей выключить телефоны, чтобы «свести к минимуму срыв представлений».

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BBC
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