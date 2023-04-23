Британия тестирует новую систему оповещения о ЧП. На 90% телефонов в стране зазвучит сирена

«Это тест Emergency Alerts, новой службы правительства Великобритании, которая предупредит вас, если поблизости возникнет угрожающая жизни чрезвычайная ситуация, - будет сказано на экране. - В реальной чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям в оповещении, чтобы обезопасить себя и окружающих».

Сообщение будет сопровождаться пронзительным звуком сирены или вибрацией продолжительностью около 10 секунд. Этот звук будет слышан даже, если на телефонах включен режим тишины.

Оно будет работать только на устройствах с современными версиями операционных систем, работающих в мобильных сетях 4G и 5G. Предполагается, что предупреждения получат 90% британских мобильных телефонов.

По словам вице-премьера страны Оливера Даудена, никаких действий со стороны населения не потребуется, хотя некоторые спортивные мероприятия и театральные представления будут приостановлены на время тестирования.

Новая система будет использоваться в случаях наводнений, лесных пожаров или террористических атак.

Дауден призвал не беспокоиться из-за теста: «Я бы призвал людей помнить, что сегодня это всего лишь тест; нет необходимости предпринимать какие-либо действия, и вы можете просто смахнуть его, как и любое другое полученное вами сообщение».