Ляэнеметс: цель налога на автомобиль – роскошь, а не потребности сельских жителей

О позиции социал-демократов по поводу налога на автомобиль неоднократно спрашивали еще до выборов, и она была единодушной: в целом, целью налога на автомобиль должно быть более экологичное передвижение в крупных населенных пунктах и снижение загрязнения воздуха и шума.
В программе социал-демократов не было налога на автомобиль по той простой причине, что для многих людей, особенно в сельской местности, автомобиль является не предметом удобства или образа жизни, а по сути предметом первой необходимости. К сожалению, новому правительству необходимо изыскать дополнительные деньги для покрытия прежних обязательств, увеличения расходов на оборону и расходов на ликвидацию требуемого Партией реформ налогового бремени, вследствие чего начинают анализировать, в какой форме можно было бы ввести рассмотреть ввод налога на автомобиль.
Вероятно, в ближайшие годы в той или иной форме будет введен автомобильный налог. Однако соцдемы выступают за то, чтобы автомобильный налог как можно меньше обременял тех людей, для которых автомобиль не предмет роскоши, а предмет первой необходимости для выполнения повседневных дел. Таким образом, необходимо исключить, например, что автомобили будут облагаться налогом, к примеру, исходя из их возраста, потому что в этом случае многим людям с более низкими доходами, которые не могут позволить себе более новую машину, пришлось бы платить больше, чем горожанам, для которых автомобиль часто является удобством, а не первой потребностью, как в сельской местности. Вместо автомобиля горожане могут использовать альтернативу – будь то велосипед, электросамокат или общественный транспорт. Сельские жители не имеют таких возможностей, потому что расстояния больше, а сеть общественного транспорта неплотная.
Таким образом, автомобильный налог имеет наибольшее содержание как по своему характеру, так и по доходам государства, когда пропорционально большее налоговое бремя ложится на автомобили более дорогого ценового класса и с более мощными двигателями. Это также несколько разумнее для окружающей среды, ведь общеизвестно, что значительная часть экологического следа автомобиля за весь период его использования создается уже в процессе его производства – еще до того, как автомобиль проедет хотя бы километр. С этой точки зрения имеет смысл даже как можно дольше использовать имеющуюся машину вместо того, чтобы постоянно покупать новую. Чем дольше срок службы автомобиля, тем на большее время распределяется воздействие на окружающую среду, связанное с производством автомобиля, и тем меньше воздействие на окружающую среду всего жизненного цикла автомобиля.
Хотя основной целью налога на автомобиль в текущей ситуации является получение дополнительных доходов в государственную казну, не менее важно создать решение, которое было бы разумным по своему содержанию и служило бы также более широкой цели. С одной стороны, более экологичное движение в городах, где возможны альтернативы, но с другой стороны, необходимо найти баланс, чтобы жители сельской местности не были несправедливо наказаны.
Кстати, например, учет выхлопных газов при налогообложении автомобилей не обязательно означает, например, наказание владельцев старых автомобилей, проживающих в сельской местности. Если принять во внимание количество выхлопных газов, выбросы углерода даже у самого современного внедорожника среднего класса все же выше, чем, например, у автомобиля меньшего размера десятилетней давности. И как выдумаете, где больше новых внедорожников? Все же на улицах Таллинна, а не среди куполов и холмов Выру- или Валгамаа.