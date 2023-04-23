Ляэнеметс: цель налога на автомобиль – роскошь, а не потребности сельских жителей

В программе социал-демократов не было налога на автомобиль по той простой причине, что для многих людей, особенно в сельской местности, автомобиль является не предметом удобства или образа жизни, а по сути предметом первой необходимости. К сожалению, новому правительству необходимо изыскать дополнительные деньги для покрытия прежних обязательств, увеличения расходов на оборону и расходов на ликвидацию требуемого Партией реформ налогового бремени, вследствие чего начинают анализировать, в какой форме можно было бы ввести рассмотреть ввод налога на автомобиль.

Вероятно, в ближайшие годы в той или иной форме будет введен автомобильный налог. Однако соцдемы выступают за то, чтобы автомобильный налог как можно меньше обременял тех людей, для которых автомобиль не предмет роскоши, а предмет первой необходимости для выполнения повседневных дел. Таким образом, необходимо исключить, например, что автомобили будут облагаться налогом, к примеру, исходя из их возраста, потому что в этом случае многим людям с более низкими доходами, которые не могут позволить себе более новую машину, пришлось бы платить больше, чем горожанам, для которых автомобиль часто является удобством, а не первой потребностью, как в сельской местности. Вместо автомобиля горожане могут использовать альтернативу – будь то велосипед, электросамокат или общественный транспорт. Сельские жители не имеют таких возможностей, потому что расстояния больше, а сеть общественного транспорта неплотная.