АНАЛИЗ ⟩ Почему рубль снова падает камнем?

«Падение валюты связано со снижением доходов от экспорта нефти и газа и оттоком капитала собственных российских компаний и иностранных инвесторов, - сказала DW Элина Рибакова, экономист аналитического центра Института мировой экономики Петерсона (PIIE). - Сильное влияние оказывают санкции, особенно эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты», - добавила экономист.

Однако другие экономические аналитики, беседовавшие с DW, заявили, что ослабление рубля не связано напрямую с западными санкциями. Скорее, по их словам, ослабление рубля является признаком долгосрочного ущерба, который наносит российской экономике дорогостоящая война. «Санкции работают, но их воздействие со временем ослабевает, поскольку меняются модели торговли и разрабатываются обходные пути», - сказал Эрик Хонтц, аналитик CEPE, аналитического центра, связанного с Торговой палатой США.

Ротахер, напротив, считает, что в изменении моделей торговли нет ничего хорошего для России. «Китай использует Россию как сырьевую колонию, которую можно заставить делать скидки», - сказал он, добавив, что из-за чрезвычайной ситуации Россия вынуждена продавать свои полезные ископаемые дешевле, чем рекомендуется.

Какую роль сыграет юань?

В январе Центральный банк России начал продажу быстро растущих резервов в китайских юанях для покрытия дефицита бюджета, вызванного снижением доходов от нефти и газа и военных расходов. Хотя продажа иностранной валюты оказывает поддержку курсу рубля, это не остановило ослабление российской валюты.