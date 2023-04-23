АНАЛИЗ ⟩ Почему рубль снова падает камнем?

В этом году российский рубль потерял 16% своей стоимости по отношению к доллару и 13% по отношению к евро, став одной из худших мировых валют после египетского фунта и аргентинского песо. Deutsche Welle (DW) выяснила, почему.
Когда российский рубль начал стремительно обесцениваться после начала войны в Украине, центральный банк и министерство финансов России использовали все возможные меры, чтобы остановить падение. Были повышены процентные ставки и введены правила, ограничивающие отток капитала. Это принесло свои плоды: если в марте 2022 года один евро стоил более 140 рублей, то к лету прошлого года обменный курс упал до 55-64 рублей, превысив довоенный уровень. Однако сегодня курс рубля по отношению к евро снова значительно ослаб и составляет более 90 рублей.
По мнению российских чиновников, ослабление рубля является результатом роста импорта, снижения экспортных доходов и оттока иностранного капитала. Источники, опрошенные DW, согласились с этими причинами.
Альбрехт Ротахер, который 30 лет проработал в Европейской комиссии, сказал, что рубль резко упал в этом году из-за санкций. В частности, по его словам, большое влияние оказало эмбарго на цены на российскую нефть. Если после войны так называемая «уральская нефть» торговалась по цене более 100 долларов за баррель, то в январе этого года, после введения ценового ограничения, россияне зарабатывали в среднем всего 49 долларов за баррель, сказал Ротчахер. По мере снижения экспортных доходов валюта слабеет.
Положительное сальдо счета текущих операций России, которое показывает баланс между экспортом и импортом страны, сократилось до 18,6 млрд долларов за первые три месяца этого года, по данным Центрального банка России. Это худший показатель первого квартала с 2016 года.
«Падение валюты связано со снижением доходов от экспорта нефти и газа и оттоком капитала собственных российских компаний и иностранных инвесторов, - сказала DW Элина Рибакова, экономист аналитического центра Института мировой экономики Петерсона (PIIE). - Сильное влияние оказывают санкции, особенно эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты», - добавила экономист.
Однако другие экономические аналитики, беседовавшие с DW, заявили, что ослабление рубля не связано напрямую с западными санкциями. Скорее, по их словам, ослабление рубля является признаком долгосрочного ущерба, который наносит российской экономике дорогостоящая война. «Санкции работают, но их воздействие со временем ослабевает, поскольку меняются модели торговли и разрабатываются обходные пути», - сказал Эрик Хонтц, аналитик CEPE, аналитического центра, связанного с Торговой палатой США.
Ротахер, напротив, считает, что в изменении моделей торговли нет ничего хорошего для России. «Китай использует Россию как сырьевую колонию, которую можно заставить делать скидки», - сказал он, добавив, что из-за чрезвычайной ситуации Россия вынуждена продавать свои полезные ископаемые дешевле, чем рекомендуется.
Какую роль сыграет юань?
В январе Центральный банк России начал продажу быстро растущих резервов в китайских юанях для покрытия дефицита бюджета, вызванного снижением доходов от нефти и газа и военных расходов. Хотя продажа иностранной валюты оказывает поддержку курсу рубля, это не остановило ослабление российской валюты.
Однако, по словам Рибаковой, Китай и юань играют все большую роль в российской экономике. «В России произошел значительный сдвиг в сторону использования юаня, на который сейчас приходится более 30% операций на рынке местной валюты (до начала войны в Украине на юань приходилось менее 1% - прим. ред). Но юань не является конвертируемой валютой, и его инструменты не так ликвидны, как доллар или евро. Поэтому переход на юань все еще медленный», - сказала она.
Что касается будущего рубля, то здесь мнения источников, беседовавших с DW, расходятся. Алексей Антонов, глава местной российской инвестиционной компании Alor Brokers, считает, что российская валюта уже достигла дна. «Вполне вероятно, что нисходящий тренд рубля закончился. Мы ожидаем его постепенного укрепления», - сказал он, приведя в подтверждение этого аргумента программу по добыче нефти ОПЕК+.
В то же время многие считают, что российское правительство выступает за постепенное ослабление рубля как способ заткнуть дыры в бюджете. «Российские власти управляют рублем, исходя из цены на нефть и ее влияния на экспорт и бюджетные доходы. Слабый рубль может компенсировать падение нефтяных доходов в бюджете», - сказал DW аналитик Тим Эш.
Государственный бюджет России на 2023 год основан на предположении, что в этом году баррель нефти будет стоить 70 долларов. Если цена на нефть марки Urals будет торговаться на уровне предельной цены ЕС - $60, или на $10 дешевле, это будет означать для Кремля потерю $170 млн в день, по данным финского аналитического центра Energy and Clean Air Research Center.
На этой неделе нефть марки Ural торговалась по цене $64. Цена на российскую нефть остается выше уровня цен ЕС, поскольку Китай и Индия не присоединились к ценовому соглашению.
На этой неделе нефть марки Brent торговалась на уровне 85 долларов.