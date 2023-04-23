Президент Венгрии наложила вето на скандальный закон о ЛГБТК+

Ранее в этом месяце венгерский парламент одобрил закон, который теоретически заменяет собой директиву Европейского Союза, защищающую деятельность разоблачителей. Однако венгерский закон также позволит людям сообщать о тех, кто оспаривает конституционно признанную роль брака и семьи и оспаривает право детей на идентичность, соответствующую их полу при рождении.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила в письме парламенту, что закон не связан с первоначальной целью облегчения сообщения о коррупции в соответствии с законодательством Европейского Союза. Новак подчеркнула, что противоречивая глава не усиливает, а, наоборот, ослабляет защиту фундаментальных ценностей.

Однако законодатели могут проголосовать против вето Новак. Тем не менее это довольно редкая критика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны поддерживающего его во всем остальном верного союзника.

Закон создал между Будапештом и Брюсселем ссору. Европейская комиссия подала на Венгрию в суд Европейского союза за принятие закона, дискриминирующего людей на основании их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Венгрия хочет, чтобы закон о «антипропаганде» запрещал контент, который продвигает или изображает несовершеннолетних, отклоняющихся от их естественной половой идентичности, смену пола или гомосексуальность.

Европейский парламент и Европейская комиссия, а также 15 европейских стран присоединились к иску против закона.