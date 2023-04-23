Судан: спецназ США эвакуировал американских дипломатов из Хартума

Как отмечено в заявлении, министерство обороны работает с МИДом над подготовкой ряда мер, однако не уточнятся, включена ли в них эвакуация.

Предыдущие планы по эвакуации иностранных граждан из Судана не были реализованы из соображений безопасности.

Международный аэропорт Хартума в Судане был закрыт из-за боев, и посольства иностранных государств, в том числе Великобритании и США, не могли отправить своих граждан домой.

Бои в Хартуме и эвакуация

В субботу командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился обеспечить эвакуацию «в ближайшие часы», говорится в его заявлении.

В заявлении суданской армии говорится, что британские, американские, французские и китайские граждане и дипломаты будут эвакуированы по воздуху на военно-транспортных самолетах из столицы Хартума. Однако из-за ожесточенных боев в центре Хартума трудно представить, как может пройти эвакуация.

Саудовская Аравия также объявила об организации эвакуации своих граждан и подданных «братских стран». Государственный телеканал Al-Ekhbariyah сообщил, что в субботу в портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран.

В портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран. Фото: Reuters

Конфликт продолжается уже вторую неделю, несмотря на то, что обе стороны - армия и «Силы быстрой поддержки» - согласились на трехдневное прекращение огня в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр, начиная с пятницы.

В субботу, несмотря на перемирие, в столице продолжались спорадические перестрелки и наносились авиаудары.

Тысячи людей, опасаясь за свою жизнь, пытаются покинуть Судан. Фото: Reuters