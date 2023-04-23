Судан: спецназ США эвакуировал американских дипломатов из Хартума

Американский спецназ эвакуировал дипломатов США и их семьи из Хартума, где продолжаются бои, сообщил президент Джо Байден. Суданская военизированная группировка «Силы быстрой поддержки» (RSF) отмечает, что вместе с США координировала спасательную операцию и обеспечивала защиту эвакуируемых.
Байден сказал, что Вашингтон временно прекращает работу своего посольства в Хартуме и призывает к скорейшему прекращению огня.
«Противоборствующие стороны должны немедленно и без всяких условий прекратить огонь, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций и уважать волю народа Судана», - сказано в заявлении Байдена.
Тем временем бои в столице страны продолжаются. Как передает агентство Reuters, в воскресенье утром над Хартумом и соседними городами были видны клубы дыма, в некоторых районах продолжалась стрельба.
По данным американских чиновников, в эвакуации сотрудников посольства США принимали участие вертолеты MH-47 Chinook. Спецназовцы провели в Хартуме около часа и вывезли менее 100 человек. «Из огнестрельного оружия по нам не стреляли, мы прибыли и убыли без каких-либо проблем», - цитирует Reuters американского генерал-лейтенанта Дугласа Смита.
Это вторая эвакуация иностранных граждан после резкого обострения ситуации в столице Судана Хартуме на прошлой неделе.
В субботу более 150 граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций были эвакуированы морем в саудовский порт Джидда. В основном это граждане стран Персидского залива, а также Египта, Пакистана и Канады.
Министерство иностранных дел Франции также объявило, что начинает эвакуацию своих граждан из Судана.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел в субботу утром собрание комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra, посвященное ситуации в Судане. Британское правительство заявило, что делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам и дипломатическому персоналу в Хартуме.
Как отмечено в заявлении, министерство обороны работает с МИДом над подготовкой ряда мер, однако не уточнятся, включена ли в них эвакуация.
Предыдущие планы по эвакуации иностранных граждан из Судана не были реализованы из соображений безопасности.
Международный аэропорт Хартума в Судане был закрыт из-за боев, и посольства иностранных государств, в том числе Великобритании и США, не могли отправить своих граждан домой.
Бои в Хартуме и эвакуация
В субботу командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился обеспечить эвакуацию «в ближайшие часы», говорится в его заявлении.
В заявлении суданской армии говорится, что британские, американские, французские и китайские граждане и дипломаты будут эвакуированы по воздуху на военно-транспортных самолетах из столицы Хартума. Однако из-за ожесточенных боев в центре Хартума трудно представить, как может пройти эвакуация.
Саудовская Аравия также объявила об организации эвакуации своих граждан и подданных «братских стран». Государственный телеканал Al-Ekhbariyah сообщил, что в субботу в портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран.
Конфликт продолжается уже вторую неделю, несмотря на то, что обе стороны - армия и «Силы быстрой поддержки» - согласились на трехдневное прекращение огня в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр, начиная с пятницы.
В субботу, несмотря на перемирие, в столице продолжались спорадические перестрелки и наносились авиаудары.
Бывший министр иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, укрывающаяся в Хартуме, сообщил Би-би-си, что прекращение огня совершенно не соблюдается.
«У нас нет электричества в течение последних 24 часов. У нас нет воды уже шесть дней», -сказала она.
По ее словам, медицинские бригады становятся мишенью военных, добавив: «На улицах валяются разлагающиеся тела наших молодых людей».
Противостояние
Ожесточенные уличные бои вспыхнули в Хартуме 15 апреля в результате разногласий между лидерами соперничающих сторон - генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало.
Они оба занимали высокие посты в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергнувшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.
Ожидалось, что они объединятся, но «Силы быстрой поддержки» противились этому. Они мобилизовали свои отряды, и в результате на прошлой неделе противостояние переросло в полномасштабные боевые действия.
По данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибло более 400 человек. Считается, что число погибших намного больше.
Тысячи людей, в основном мирные жители, также получили ранения, а медицинские центры едва справляются с наплывом пациентов. Раненым очень сложно получить медицинскую помощь и добраться до больницы.
Наряду с Хартумом, от боев сильно пострадал западный район страны Дарфур, где впервые появились «Силы быстрой поддержки».
ООН предупредила, что из Судана в соседний Чад бежало до 20 тыс. человек, в основном женщины и дети.