Норвегия стала намного дешевле для эстонских туристов

Учитывая, что цены в Норвегии за год выросли на 5,9%, эстонский турист может путешествовать примерно на десятую часть дешевле, чем в прошлом году.

По мнению аналитиков, за ослаблением норвежской кроны стоит несколько факторов. Главным фактором являются процентные ставки норвежского центрального банка, которые ниже, чем в еврозоне или США. На Норвегии также скажется падение мировых цен на нефть.

Слабая крона имеет несколько последствий для норвежской экономики. В то время как иностранный импорт становится дороже для норвежцев, слабая крона дает дополнительный импульс туристическому сектору и экспорту. Это признал и Том Анкер Скред, глава туристического региона Олесунд и Суннмёре, в комментарии для норвежской национальной вещательной компании NRK. «У многих людей, для которых Норвегия была желанным местом в течение нескольких лет, теперь есть особенно веская причина отправиться в путешествие», - сказал он.

Кари Квикне, работающая в гостиничном секторе, также сказала телекомпании, что некоторые иностранные туристы пользуются преимуществами слабой кроны и хотят оплатить свои бронирования заблаговременно сразу, а не при регистрации.