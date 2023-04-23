ФОТО ⟩ Пожилая женщина получила травмы в таллиннском автобусе, который затем чуть не уехал без водителя

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас подтвердил Postimees, что такой инцидент имел место. «Сегодня около двух часов пожилая женщина упала в автобусе возле остановки "Эстония" из-за того, что автобус резко затормозил. Женщине была вызвана скорая помощь, которая на месте оказала ей необходимую первую помощь», – сказал он.

Сегодня произошел инцидент в таллиннском городском автобусе, где пострадала ехавшая в нем пожилая женщина. По словам очевидцев, автобус начал двигаться слишком быстро при выезде с остановки, после чего женщина потеряла равновесие и упала. По словам очевидца, торможения не было.