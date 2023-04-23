В Таллинне пожилая женщина получила травмы – при падении в городском автобусе она ударилась головой о пол. Женщине вызвали скорую помощь и оказали первую помощь на месте.
ФОТО ⟩ Пожилая женщина получила травмы в таллиннском автобусе, который затем чуть не уехал без водителя
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас подтвердил Postimees, что такой инцидент имел место. «Сегодня около двух часов пожилая женщина упала в автобусе возле остановки "Эстония" из-за того, что автобус резко затормозил. Женщине была вызвана скорая помощь, которая на месте оказала ей необходимую первую помощь», – сказал он.
Сегодня произошел инцидент в таллиннском городском автобусе, где пострадала ехавшая в нем пожилая женщина. По словам очевидцев, автобус начал двигаться слишком быстро при выезде с остановки, после чего женщина потеряла равновесие и упала. По словам очевидца, торможения не было.
Читатель рассказал Postimees, что городской автобус маршрута 17А, остановившийся сегодня перед театром «Эстония» около 14:00, после чего начал движение на остановке с такой скоростью, что пожилая женщина упала на пол автобуса. «На крики и просьбы людей он остановился, однако медленно покатился дальше, сам водитель уже был в салоне, люди стали кричать, что автобус едет», – добавил он.