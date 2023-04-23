Марко Михкельсон: риторика «воина-волка» Лу Шая оправдывает агрессию России

«Посол Китая во Франции Лу Шай известен как приверженец дипломатии «воинов-волков». Он сам гордится этой репутацией, полагая, что агрессивная риторика позволяет лучше защищать внешнеполитические интересы Китая», – написал Михкельсон в социальных сетях, добавив, что в частности, Лу Шай показал в своем интервью президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Китаю невозможно и нельзя доверять роль миротворца в Европе, пишет BNS.

«Если, по мнению китайского высокого дипломата, суверенитет Украины, страны-учредителя ООН или других стран, входивших в состав бывшего Советского Союза, в контексте международного права вроде бы как и не материализовался, то это очевидная попытка оправдать российскую агрессию», – констатирует Михкельсон.

«Подобные тезисы говорят о том, что Пекин не беспристрастен по отношению к Москве и пытается создать для России условия для мягкой посадки. Требование перемирия на Украине пока не более чем легитимизация российской агрессии. Здесь же прочитывается и желание создать благоприятную международную обстановку для оправдания возможного нападения на Тайвань, исказив принципы международного права».

Михкельсон отмечает, что, хотя Шай всего лишь дипломат, в структуре власти Китая случайных должностей не бывает. По словам Михкеслона, следует также иметь в виду, что толкование или переосмысление основ международного права является одним из центральных вопросов внешней политики Китая.

«На поле боя в сфере юрисдикции Китай надеется установить свои правила или принципы игры и, как видно, они тоже могут угрожать и нашей безопасности. Поэтому важно сейчас, в том числе в свете этого интервью, чтобы наши дипломаты играли более активную роль в работе с союзниками и партнерами в Европейском союзе и Соединенных Штатах таким образом, чтобы противостоять тактике воина-волка и находить с союзниками больше точек соприкосновения, – рекомендует Михкельсон. – Недавний государственный визит президента Макрона в Китай и, например, продолжение формата сотрудничества 16+1 стран Центральной и Восточной Европы с Китаем показывают, что мы в Европейском союзе, к сожалению, все еще очень далеки от столь необходимой общей политики в отношении Китая».

По словам Михкельсона, Лу Шай мог знать, что Китай еще в 1967 году заявлял, что не признает аннексию Балтийских стран.