ФОТО ⟩ Пал травы спровоцировал возгорание промышленного здания

В Центр тревоги поступило сообщение о возгорании около 16:40, а так как рядом находятся три крупных промышленных здания и сельскохозяйственная техника, на тушение пожара прибыли десять спасательных машин.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, по всей видимости пал травы поджег ангар, вокруг которого стояло несколько тракторов.

По данным представителя, около 17:45 огонь был на ангарных сооружениях, но внутрь здания не распространился.

«Спасатели работают над локализацией возгорания», – сказал он.