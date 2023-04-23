Вс, 23.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Пал травы спровоцировал возгорание промышленного здания

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Стена промышленного здания в Урге.
Стена промышленного здания в Урге. Фото: Erakogu

Сегодня днем ​​в деревне Урге волости Тори загорелась стена ангара, вероятно, из-за пала травы.

В Центр тревоги поступило сообщение о возгорании около 16:40, а так как рядом находятся три крупных промышленных здания и сельскохозяйственная техника, на тушение пожара прибыли десять спасательных машин.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, по всей видимости пал травы поджег ангар, вокруг которого стояло несколько тракторов.

По данным представителя, около 17:45 огонь был на ангарных сооружениях, но внутрь здания не распространился.

«Спасатели работают над локализацией возгорания», – сказал он.

С чего начался пал, который якобы поджег ангар, неизвестно,

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх