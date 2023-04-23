ФОТО ⟩ В серьезной аварии пострадали люди, двигатель автомобиля вылетел на дорогу

Сегодня в 17:06 на 20-м километре шоссе Тюри – Аркма произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись два легковых автомобиля.
Пресс-секретарь полиции сообщил изданию Järva Teataja, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
61-летний мужчина и женщина находились в автомобиле Ford, получившем наибольшие повреждения в результате аварии. Оба были с места происшествия доставлены в больницу. Сила столкновения была настолько велика, что двигатель Ford вылетел из-под капота на дорогу, что является относительно редким зрелищем. Вероятно, это спасло жизни находившихся в автомобиле, поскольку салон не был деформирован, а люди, вероятно, отделались легкими травмами.
В другом автомобиле, участвовавшем в аварии, также находились дети. Они были осмотрены медиками скорой помощи на месте и в госпитализации не нуждались.
Если изначально движение на месте происшествия было серьезно нарушено, то сейчас обычный воскресный плотный транспортный поток восстановлен.