Подходит к концу апрель. Наконец стало теплее, но дождей еще мало, и гранитная крошка со столичных тротуаров и площадей то и дело напоминает о себе. Она поднимается в воздух вместе с пылью и оседает на только что очищенных тротуарах. В большей степени повезло дорогам, большинство трасс практически свободны от приставучих каменных шариков, которые норовят забраться в углубления на подошве и делают обувь скользкой. Когда наконец Таллинн станет по-весеннему свежим?