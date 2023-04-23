ЭРККИ КООРТ ⟩ Кая Каллас «экрэизируется»?

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) неоднократно заявляла, что не разделяет взглядов EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) и никоим образом не одобряет поведение, унижающее или исключающее других. Однако недавние интервью и выступления носят схожий характер. Это беспокоит меня.

Неизбежно, что субкультуры оказывают бессознательное влияние друг на друга, и, не осознавая этого, есть риск перенять манеры, которые на самом деле не являются родными. Самый простой пример – линия заключенный-тюремный охранник или криминалист-уголовник. Бессознательное принятие норм поведения неизбежно и, по-видимому, случилось и в политике.

Рискую вызвать недовольство министра обороны, но все же выделю схожую закономерность в случаях с Нурсипалу и налоговых изменений. Отличия в деталях конечно есть, но это детали. Как ни крути, но если смотреть со стороны, то модель поведения та же.

Мы все живем на своей территории и находимся в своем собственном информационном пузыре. Когда что-то становится достоянием общественности, мы начинаем объяснять, как это на самом деле выглядит с нашей точки зрения. Делать нечего – другим так не кажется. Не каждый требовательный вопрос следует воспринимать как коварную критику конкурентов. Люди действительно обеспокоены.