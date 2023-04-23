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ЭРККИ КООРТ ⟩ Кая Каллас «экрэизируется»?

Эркки Коорт
, эксперт по безопасности
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter
  • Субкультуры влияют друг на друга
  • Эстонии нужна позитивная программа, а не мантра
  • У нас есть право на эмпатию правления

Независимо от того, нужно ли повышать налоги или нет, ни один правитель в Эстонии не может позволить себе высокомерного отношения к своим согражданам, считает писатель Эркки Коорт.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) неоднократно заявляла, что не разделяет взглядов EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) и никоим образом не одобряет поведение, унижающее или исключающее других. Однако недавние интервью и выступления носят схожий характер. Это беспокоит меня.

Неизбежно, что субкультуры оказывают бессознательное влияние друг на друга, и, не осознавая этого, есть риск перенять манеры, которые на самом деле не являются родными. Самый простой пример – линия заключенный-тюремный охранник или криминалист-уголовник. Бессознательное принятие норм поведения неизбежно и, по-видимому, случилось и в политике.

Рискую вызвать недовольство министра обороны, но все же выделю схожую закономерность в случаях с Нурсипалу и налоговых изменений. Отличия в деталях конечно есть, но это детали. Как ни крути, но если смотреть со стороны, то модель поведения та же.

Мы все живем на своей территории и находимся в своем собственном информационном пузыре. Когда что-то становится достоянием общественности, мы начинаем объяснять, как это на самом деле выглядит с нашей точки зрения. Делать нечего – другим так не кажется. Не каждый требовательный вопрос следует воспринимать как коварную критику конкурентов. Люди действительно обеспокоены.

При согласовании чего-либо в кабинете точно другая картина, чем даже когда выходишь в коридор. Почему уважаемые правители думают, что сформулированные тезисы видят и понимают в дальних уголках Эстонии? Вся информация поступает в Вастселийна или Мыйзакюла из Таллинна не напрямую, а через различные фильтры. Всегда есть места, где сообщение видоизменяется. Не каждый может напрямую позвонить министру, чтобы уточнить, что именно имелось в виду.

Не каждый требовательный вопрос следует воспринимать как коварную критику конкурентов. Люди действительно обеспокоены.

Кая Каллас выиграла выборы с большим отрывом. Нет сомнения, что это имеет свое действие, и свойственно человеку, что «ноги отрываются от земли». Да, есть вещи, которые необходимо сделать для обеспечения устойчивого развития общества. Выхода из повышения налогов может и не быть, но вопрос в том, как это сделать. Если повышение налогов поможет сохранить сельские школы и библиотеки открытыми, я готов платить больше, но если это просто тонкая настройка, то дерзайте…

Наш премьер-министр проделал очень хорошую работу по обоснованию и отражению наших экзистенциальных угроз в Европе и мире. Однако стало ясно, что одного этого недостаточно. Национальные проблемы Эстонии не могут быть решены на европейской сцене. Обвинение всех подряд не поможет, нужна позитивная программа выхода из сложившейся ситуации.

Высокомерие и безразличие, которые чувствует общество, накладывают на него свой отпечаток. И это как в (несуществующих) налоговых дебатах, так и в случае с Нурсипалу. Эту же риторику и логику действий будут использовать и другие, потому что она уже нормализована премьер-министром.

На самом деле, Эстония очень милая страна, и не будем ее накренять. Друг как-то сказал, что «я уже достаточно взрослый и имею право на интеллигентное начальство». Перефразируя это сообщение, Эстония настолько зрелая страна, что заслуживает более социально интеллигентного руководства.

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