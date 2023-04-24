«Пусть сама проводит соревнования на сто евро!» Детский спорт Кохтла-Ярве угасает

Массовое распространение информации о прекращении денежных дотаций детских занятий в спортивных клубах города впервые было замечено в начале февраля, что полностью совпадает с традиционным календарем перечисления денег спортивным обществам из городского бюджета. Практика такова, что все документы по занятиям и соревнованиям на финансирование и дотации подаются в конце уходящего года, как это и было сделано в декабре 2022 года.