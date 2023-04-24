«Интересно девки пляшут», «Мэрша возомнила себя главной», «размывание границ между исполнительной и законодательной властями», – десятками подобных постов уже три месяца пестрят социальные сети Кохтла-Ярве. Участниками эмоциональной переписки, содержащей негативную оценку работы чиновников мэрии в области детского спорта, выступили родители воспитанников спортклубов и тренеры. Rus.Postimees попробовал разобраться, в очередном скандале в Кохтла-Ярве.
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«Пусть сама проводит соревнования на сто евро!» Детский спорт Кохтла-Ярве угасает
Финансовый скандал
Массовое распространение информации о прекращении денежных дотаций детских занятий в спортивных клубах города впервые было замечено в начале февраля, что полностью совпадает с традиционным календарем перечисления денег спортивным обществам из городского бюджета. Практика такова, что все документы по занятиям и соревнованиям на финансирование и дотации подаются в конце уходящего года, как это и было сделано в декабре 2022 года.
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