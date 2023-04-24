Ни пуха, ни пера: в Эстонии стартует период госэкзаменов

Руководитель отдела тестирования и оценивания Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйа желает всем сдающим этой весной экзамены сил и самообладания. «Вы 12 лет ходили в школу и копили мудрость, а сейчас вам предоставлена возможность показать свои знания и умения. Желаю всем удачи на экзамене», – добавил он.

Гимназисты могут сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму, а также по математике и английскому. Вместо государственного языка по английскому также можно выбрать другой международно признанный экзамен по иностранному языку.

В этом году госэкзамены сдают 10 843 человека, из них 8714 гимназистов, 1514 – учеников профессиональных учебных заведений и 615 – ранее окончивших школу.

По случаю начала периода госэкзаменов абитуриентов поприветствует министр образования и науки Кристина Каллас. Ее обращение можно послушать в 10:00 на Vikerraadio и 25 апреля – на Raadio 4.

Госэкзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и проверяет навыки письма и чтения. Задания по чтению опираются на тексты из художественной, публицистической и научно-популярной литературы. В письменной части экзаменующийся должен представить сочинение на 400 слов и озаглавить его. Госэкзамен по эстонскому языку начинается в 10:00 и закончится в 16:00.

Во вторник, 25 апреля, состоится письменная часть госэкзамена по эстонскому языку как второму, которая начнется в 10:00 и закончится в 14:30. Устную часть проведут 25-28 апреля. Экзамен проверяет знание языка на уровень В2 и состоит из пяти навыков: письмо, слушание, чтение, структура языка и разговорная речь.

Если старшеклассник не может участвовать в основном экзаменационном дне, у него есть возможность зарегистрироваться на дополнительный экзамен. Дополнительный госэкзамен по эстонскому языку состоится 23 мая, а дополнительный госэкзамен по эстонскому языку как второму – 18 и 19 мая. Для участия в дополнительном экзамене необходимо подать заявление в Департамент по делам образования и молодежи.