97-й забег Rabajooks выиграли Карел Хуссар и Пилле Хинн

Участникам очень повезло с погодой, например, ветеран этих забегов Рейн Кюттимит, не пропустивший ни одного мероприятия, заметил, что не припомнит такой погоды за всю историю проведения забегов Rabajooks. Всего же в мероприятии приняло участие 1847 любителей бега. Первая тысяча финишировавших получили традиционные наградные вымпелы с символикой мероприятия.