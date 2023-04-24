97-й забег Rabajooks выиграли Карел Хуссар и Пилле Хинн

97-й забег Rabajooks, который прошел в воскресенье, 23 апреля, выиграли в мужском зачете Карел Хуссар (18:25), а в женском – Пилле Хинн (21:24).
Участникам очень повезло с погодой, например, ветеран этих забегов Рейн Кюттимит, не пропустивший ни одного мероприятия, заметил, что не припомнит такой погоды за всю историю проведения забегов Rabajooks. Всего же в мероприятии приняло участие 1847 любителей бега. Первая тысяча финишировавших получили традиционные наградные вымпелы с символикой мероприятия.
Победителем мужского зачета стал Карел Хуссар (18:25), на втором месте Роберт Телп (18:53), третьим стал биатлонист Кристо Сиймер (20:00).
В женском зачете первое место у Пилле Хинн (21:24), на втором месте Лийз-Грете Арро (21:24). Третье место у Каари Кинк (22:46).