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97-й забег Rabajooks выиграли Карел Хуссар и Пилле Хинн

rus.postimees.ee
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97-й забег Rabajooks.
97-й забег Rabajooks. Фото: Илья Матусихис

97-й забег Rabajooks, который прошел в воскресенье, 23 апреля, выиграли в мужском зачете Карел Хуссар (18:25), а в женском – Пилле Хинн (21:24).

Участникам очень повезло с погодой, например, ветеран этих забегов Рейн Кюттимит, не пропустивший ни одного мероприятия, заметил, что не припомнит такой погоды за всю историю проведения забегов Rabajooks. Всего же в мероприятии приняло участие 1847 любителей бега. Первая тысяча финишировавших получили традиционные наградные вымпелы с символикой мероприятия.

Победителем мужского зачета стал Карел Хуссар (18:25), на втором месте Роберт Телп (18:53), третьим стал биатлонист Кристо Сиймер (20:00).

В женском зачете первое место у Пилле Хинн (21:24), на втором месте Лийз-Грете Арро (21:24). Третье место у Каари Кинк (22:46).

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