На некоторых участках Тартуского шоссе скорость движения снижена до 50 км/ч

В Тартумаа на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа на перекрестке Кяревере (163 км) начнутся ремонтные работы на перекрестке. На время выполнения работ будет закрыта одна полоса движения, на месте будут работать регулировщики, а максимальная скорость движения будет снижена до 50 км/ч. Работы продлятся до 14 мая.

В Харьюмаа на шоссе Ээсмяэ – Хаапсалу – Рохукюла, у мызы Рийзипере, на мосту Рийзипере (19 км) в понедельник и вторник будут проводиться геологические исследования. В зоне проведения работ максимальная скорость движения будет снижена до 70 км/ч. Также будет закрыта одна полоса движения. Проезд участников дорожного движения обеспечен в обоих направлениях.