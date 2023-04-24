Забастовка в аэропорту Берлина: отменены все вылеты

Сегодня, 24 апреля в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) отменены все вылеты пассажирских рейсов из-за забастовки сотрудников служб авиационной безопасности, пишут «Деловые ведомости».
В связи с масштабной акцией протеста в аэропорту Берлина не исключены также задержки или отмена прибывающих рейсов.
Пассажиров, прилетающих в понедельник в берлинский аэропорт из других стран, просят заблаговременно связаться со своими авиакомпаниями и туроператорами.
Забастовку в аэропорту Берлин-Бранденбург организовал немецкий профсоюз работников транспорта Verdi, который таким образом добивается прибавки к зарплате для сотрудников служб авиационной безопасности за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также повышения ставки сверхурочных.
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