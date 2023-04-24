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Забастовка в аэропорту Берлина: отменены все вылеты

rus.postimees.ee
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Забастовка в аэропорту Берлина.
Забастовка в аэропорту Берлина. Фото: Rainer Keuenhof/Imago Images/Scanpix

Сегодня, 24 апреля в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) отменены все вылеты пассажирских рейсов из-за забастовки сотрудников служб авиационной безопасности, пишут «Деловые ведомости».

В связи с масштабной акцией протеста в аэропорту Берлина не исключены также задержки или отмена прибывающих рейсов.

Пассажиров, прилетающих в понедельник в берлинский аэропорт из других стран, просят заблаговременно связаться со своими авиакомпаниями и туроператорами.

Забастовку в аэропорту Берлин-Бранденбург организовал немецкий профсоюз работников транспорта Verdi, который таким образом добивается прибавки к зарплате для сотрудников служб авиационной безопасности за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также повышения ставки сверхурочных.

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