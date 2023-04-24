Забастовка в аэропорту Берлина: отменены все вылеты

В связи с масштабной акцией протеста в аэропорту Берлина не исключены также задержки или отмена прибывающих рейсов.

Пассажиров, прилетающих в понедельник в берлинский аэропорт из других стран, просят заблаговременно связаться со своими авиакомпаниями и туроператорами.