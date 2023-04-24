Союз гостиниц: повышение НСО без предварительного анализа – безответственный шаг

Союз гостиниц и ресторанов Эстонии (EHRL) направил правительству обращение, в котором рекомендует провести комплексный анализ влияния отмены льготной ставки налога с оборота для мест размещения, а до этого убрать соответствующий пункт из планируемого кластерного законопроекта как непродуманный.
По мнению союза, отмена льготной ставки и резкое повышение ставки налога с оборота до 22 процентов в первую очередь повлияет на репутацию Эстонии как туристической страны и негативно скажется на ее экономике.
Как стало известно EHRL, проект поправок по налогу с оборота планируется отправить на межведомственное согласование уже 25 апреля и в правительстве обсудить 4 мая, что не оставляет ни места, ни времени ни для диалога с сектором, ни для оценки воздействия налогового изменения.
По словам председателя правления EHRL Айна Кяппа, это безответственный и непродуманный план, который не способствует ни обеспечению конкурентоспособности эстонских предприятий, ни более равномерному развитию регионов.
«План правительства очень резко поднять повысить ставку налога с оборота для предприятий размещения с нынешних девяти процентов до 22 процентов означает серьезный удар по сектору размещения, который многие предприниматели, вероятно, не перенесут», – заявил Кяпп.
Как отметил Кяпп, желание правительства, латающего финансы в тяжелом для страны положении, использовать все возможности для поиска дополнительных денег, понятно, но делать это надо, просчитывая наперед далеко идущие последствия.
«В долгосрочной перспективе такое увеличение налога с оборота на 244 процента определенно будет означать уменьшение числа туристов, что в конечном итоге приведет к сокращению налоговых поступлений», – пояснил Кяпп, добавив, что речь идет не только о секторе размещения. По его мнению, рухнет вся создающая прибыль цепочка.
В 2022 году Эстонию посетили 3,5 миллиона иностранных туристов, которые потратили в общей сложности 1,2 миллиарда евро. По данным союза, исследования показывают, что у каждого туриста только 20 процентов расходов, которые он тратит в пункте назначения, приходятся на проживание, а остальные средства он направляет в экономику страны посещения.
Кяпп добавил, что сектор размещения ожидает от правительства более практичного подхода к вопросу, а не спешки, а также готов к разумным компромиссам.
Например, предприятия сферы размещения уже много лет обращают внимание на работающий в том же секторе бизнес краткосрочной аренды помещений, который уже достиг примерно одной трети объема рынка размещения и находится в значительной так называемой серой зоне с точки зрения сбора налогов.
По мнению союза, также остались без внимания предложения, которые помогли бы сократить теневую экономику в сфере общественного питания, тесно связанной с размещением.