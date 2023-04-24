Союз гостиниц: повышение НСО без предварительного анализа – безответственный шаг

По мнению союза, отмена льготной ставки и резкое повышение ставки налога с оборота до 22 процентов в первую очередь повлияет на репутацию Эстонии как туристической страны и негативно скажется на ее экономике.

Как стало известно EHRL, проект поправок по налогу с оборота планируется отправить на межведомственное согласование уже 25 апреля и в правительстве обсудить 4 мая, что не оставляет ни места, ни времени ни для диалога с сектором, ни для оценки воздействия налогового изменения.

По словам председателя правления EHRL Айна Кяппа, это безответственный и непродуманный план, который не способствует ни обеспечению конкурентоспособности эстонских предприятий, ни более равномерному развитию регионов.

«План правительства очень резко поднять повысить ставку налога с оборота для предприятий размещения с нынешних девяти процентов до 22 процентов означает серьезный удар по сектору размещения, который многие предприниматели, вероятно, не перенесут», – заявил Кяпп.

Как отметил Кяпп, желание правительства, латающего финансы в тяжелом для страны положении, использовать все возможности для поиска дополнительных денег, понятно, но делать это надо, просчитывая наперед далеко идущие последствия.