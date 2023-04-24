Гоночный портал: Тянак очень впечатлил в Хорватии и вновь вернулся на вершину ЧМ

«Да, это ралли не было для Тянака легкой прогулкой под парусом, но какая гонка в этом году была такой? У него на протяжении всей серии были проблемы с машиной - Ford Puma Rally1, но, несмотря на это, он сумел оказатся ближайшим преследователем Элфина Эванса, который выиграл гонку».

И не только. Очень часто он показывал результаты, которые подтверждали, что он тут. И то, что Тьерри Невилл, Себастьен Ожье и Калле Рованперя начали нервничать, значило, что Тянак вернулся на вершину серии чемпионата мира. Так что можно сказать, что чемпион мира 2019 года провел впечатляющее ралли», - написал портал в своем анализе.

По итогам четырех этапов чемпионата мира Отть Тянак набрал 65 очков и занимает четвертое место в общем зачете. На четыре очка больше у лидеров турнирной таблицы Себастьена Ожье и Элфина Эванса, 68 очков у Калле Рованперя (все из Toyota). У Тьерри Невилла 58 очков и он занял пятое место.