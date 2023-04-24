Вопрос читателя: вправе ли работодатель возложить на меня обязанности уволенного коллеги?

«Мой коллега был уволен, и теперь мой работодатель хочет загрузить меня дополнительной работой. Вправе ли работодатель возложить на меня обязанности уволенного коллеги?» – поинтересовался читатель.
Отвечает юрист Трудовой инспекции Пирет Корол:
В начале трудовых отношений работник и работодатель согласовывают важные условия трудового договора, которые включают объем работы и время, когда работник будет выполнять согласованные задачи. Условия, согласованные в трудовом договоре, могут быть изменены по соглашению сторон.
При согласовании с работником объема работы и дополнительной работы работодатель должен исходить из принципа разумности, чтобы работник мог реально выполнить оговоренную работу в оговоренное с ним рабочее время и нагрузка не наносила вреда здоровью работника. Например, если нагрузка на сотрудника увеличивается из-за увольнения коллеги, но при этом он также выполняет и свои повседневные задачи. Это означает, что работа все равно будет выполняться в течение восьми часов, но, возможно, более интенсивно. В этом случае обычно доплата не предусмотрена, но стороны могут обсудить этот момент.
Если из-за увеличения рабочей нагрузки работник все-таки не в состоянии выполнять задачи в течение согласованного рабочего времени и рабочая нагрузка становится необоснованно обременительной и вредной для здоровья работника, работодатель должен быть немедленно уведомлен об этом с предложением о сокращении рабочей нагрузки или о реорганизации рабочих процессов.
Другой вариант, когда рабочая нагрузка увеличивается, – выполнять свои обычные рабочие задачи в большем масштабе, то есть сверх оговоренного рабочего времени. В понимании Закона о трудовом договоре речь уже идет о сверхурочной работе. Чтобы работать сверхурочно, работодатель и работник должны заранее заключить соглашение. Кроме того, необходимо договориться о том, как будет компенсироваться сверхурочная работа – либо оплачиваемым отгулом, либо 1,5-кратным окладом за каждую сверхурочную работу или сверхурочный час. Если работник и работодатель не договариваются относительно порядка выполнения сверхурочной работы, работник не обязан работать сверхурочно, и работодатель не может требовать этого.
Третья возможность заключается в том, что работник и работодатель договариваются о том, что работник будет выполнять другие задачи или дополнительные задачи, чем те, которые указаны в трудовом договоре, и в этом случае будет выплачиваться другая заработная плата. Такой договор желательно оформлять в письменной форме, чтобы потом не возникало споров, ведь он является изменением условий трудового договора. В соглашении должно быть отражено, какие задачи выполняет сотрудник и какая заработная плата выплачивается за эту работу. При выполнении дополнительных работ важно договориться, будет ли работа выполняться в обычное рабочее время или сверхурочно и какое вознаграждение за это будет выплачиваться.
Если работник не согласен на выполнение дополнительных заданий (т.е. выполнение тех заданий, о которых стороны не договорились при заключении действующего трудового договора), то работник не обязан соглашаться с предложением и работодатель не может в одностороннем порядке обязать работника сделать это. В случае отказа желательно уведомить работодателя (например, по электронной почте) с указанием причин отказа.
Если работник до сих пор работал неполный рабочий день и работодателю сейчас нужен работник с большей нагрузкой, он должен обратиться к работнику с предложением изменить условия трудового договора. Если работник отказывается, но у работодателя имеется необходимость в сотруднике, работающем на полную ставку, работодатель должен найти другого работника на неполную рабочую ставку. Необходимость в работнике с большей нагрузкой не может быть основанием для прекращения трудовых отношений с другим работником с частичной нагрузкой.
Поэтому, если работодатель предлагает изменить нагрузку и работник согласен с изменением, составляется дополнение к трудовому договору, и обе стороны выражают свое согласие с изменением путем подписания. В этом случае трудовые отношения будут продолжаться на новых условиях. Если работник не согласен на изменение трудового договора, он вправе отказаться от него, и в этом случае трудовые отношения будут продолжаться на прежних условиях.