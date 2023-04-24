Вопрос читателя: вправе ли работодатель возложить на меня обязанности уволенного коллеги?

Третья возможность заключается в том, что работник и работодатель договариваются о том, что работник будет выполнять другие задачи или дополнительные задачи, чем те, которые указаны в трудовом договоре, и в этом случае будет выплачиваться другая заработная плата. Такой договор желательно оформлять в письменной форме, чтобы потом не возникало споров, ведь он является изменением условий трудового договора. В соглашении должно быть отражено, какие задачи выполняет сотрудник и какая заработная плата выплачивается за эту работу. При выполнении дополнительных работ важно договориться, будет ли работа выполняться в обычное рабочее время или сверхурочно и какое вознаграждение за это будет выплачиваться.

Если работник не согласен на выполнение дополнительных заданий (т.е. выполнение тех заданий, о которых стороны не договорились при заключении действующего трудового договора), то работник не обязан соглашаться с предложением и работодатель не может в одностороннем порядке обязать работника сделать это. В случае отказа желательно уведомить работодателя (например, по электронной почте) с указанием причин отказа.

Если работник до сих пор работал неполный рабочий день и работодателю сейчас нужен работник с большей нагрузкой, он должен обратиться к работнику с предложением изменить условия трудового договора. Если работник отказывается, но у работодателя имеется необходимость в сотруднике, работающем на полную ставку, работодатель должен найти другого работника на неполную рабочую ставку. Необходимость в работнике с большей нагрузкой не может быть основанием для прекращения трудовых отношений с другим работником с частичной нагрузкой.