Мошенники начали выманивать у жителей Эстонии наличные

Телефонное мошенничество снова набирает обороты, и мошенники все чаще требуют по телефону наличные.
В первом квартале этого года было зарегистрировано почти в пять раз больше телефонных мошенничеств, чем в четвертом квартале 2022 года. Сумма ущерба также увеличилась почти в пять раз. По словам руководителя по информационной безопасности Центра безопасности SEB Кятлин Кукк, можно сказать, что этот вид мошенничества распространился очень сильно. «Если сравнивать с предыдущим периодом, например, с первым кварталом 2022 года, то рост составил полтора раза за год», – сказала Кукк.
«Если с середины прошлого года можно было видеть снижение телефонного мошенничества, то в этом году количество случаев этого вида мошенничества увеличилось. В качестве нового явления преступники уже требуют от жертвы и наличные», – добавила Кукк. Также участились случаи, когда добросовестные лица допускают перевод чужих денег на свой счет и выдают их незнакомому человеку наличными, тем самым способствуя совершению преступления.
По словам Кукк, преступники представляются банковскими служащими или полицейскими. Всегда есть проблема, которая требует немедленного ответа, и у звонящего всегда есть немедленное решение. Решение требует, чтобы жертва предоставила звонящему информацию, предназначенную для личного использования, то есть идентификатор пользователя интернет-банка, коды PIN1 и PIN2 и данные банковской карты. Иногда запрашивается копия документа, удостоверяющего личность. Довольно часто жертву вынуждают загрузить на свое устройство так называемую программу безопасности, которая дает доступ и полную свободу действий на устройстве жертвы. «Если звонящий запрашивает эти ранее упомянутые данные, ничего не передавайте и прекратите всякое дальнейшее общение», – подчеркнула Кукк.
В результате манипуляции перехватывается возможность пользования банковским счетом жертвы и него списываются деньги. Также могут быть сделаны переводы от других потерпевших, которые в свою очередь пересылаются дальше. На имя жертвы часто берутся кредиты.
Если раньше у жертвы забирали деньги посредством переводов и карточных операций, то теперь добавились манипуляции, в результате которых в банкомате снимаются наличные деньги. Жертва должна, например, передать или отправить деньги через Western Union совершенно незнакомому человеку.
«Передача денег незнакомому человеку ясно показывает, что среди нас действуют представители преступных групп. Суммы разные и зависят от случая. SEB также проинформировал полицию об изменении схемы мошенничества, и мы видим, что они начали активно бороться с ситуацией», – говорит Кукк.
Мошеннические звонки обычно очень продолжительны, и бывают случаи, когда жертва остается на линии более трех часов и не может принимать другие звонки. «Позднее мы часто видим, что во время звонка на счет потерпевшего поступали платежи и от других потерпевших. Если есть возможность, от имени жертвы берется несколько быстрых кредитов. Осуществляются переводы и карточные операции. Поскольку банки все больше совершенствуют и улучшают свои меры по борьбе с мошенничеством, такие транзакции могут больше не быть успешными, поэтому новым направлением стало снятие наличных», – говорит Кукк.
Также известны случаи, когда с жертвой связываются через приложения, такие как Telegram, Viber, WhatsApp. К примеру, появляется знакомый знакомого и просит помощи. Предлогом является, например, оказание услуги, когда жертву просят помочь в переводе денег. Говорят, что у этого человека нет счета в Эстонии, затем кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и в свою очередь передать другу друга.
Таким образом, счет жертвы используется в возможной цепочке мошенничества или отмывания денег для сокрытия денег незаконного происхождения. Посредничество или помощь в посредничестве перевода неизвестных денег может привести к совершению преступления. Просьбы о таких так называемых услугах могут стать особенно частыми во времена экономического спада, когда потенциальные жертвы ищут дополнительный доход.
Сначала жертва дает доступ к своему счету, с него быстро переводятся личные деньги или производятся карточные расчеты, чаще всего жертва сама подтверждает все действия своей дигитальной подписью. Возможны ситуации, когда мошенники имеют, например, Smart-ID в своем устройстве и могут самостоятельно подтверждать транзакции. Мошенник не может сделать какое-либо приложение на своем устройстве от имени клиента, если жертва лично не подтвердила это своей цифровой подписью.
Банк и полиция никогда не запрашивают личную информацию по телефону.