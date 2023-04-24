Мошенники начали выманивать у жителей Эстонии наличные

В результате манипуляции перехватывается возможность пользования банковским счетом жертвы и него списываются деньги. Также могут быть сделаны переводы от других потерпевших, которые в свою очередь пересылаются дальше. На имя жертвы часто берутся кредиты.

Если раньше у жертвы забирали деньги посредством переводов и карточных операций, то теперь добавились манипуляции, в результате которых в банкомате снимаются наличные деньги. Жертва должна, например, передать или отправить деньги через Western Union совершенно незнакомому человеку.

«Передача денег незнакомому человеку ясно показывает, что среди нас действуют представители преступных групп. Суммы разные и зависят от случая. SEB также проинформировал полицию об изменении схемы мошенничества, и мы видим, что они начали активно бороться с ситуацией», – говорит Кукк.

Мошеннические звонки обычно очень продолжительны, и бывают случаи, когда жертва остается на линии более трех часов и не может принимать другие звонки. «Позднее мы часто видим, что во время звонка на счет потерпевшего поступали платежи и от других потерпевших. Если есть возможность, от имени жертвы берется несколько быстрых кредитов. Осуществляются переводы и карточные операции. Поскольку банки все больше совершенствуют и улучшают свои меры по борьбе с мошенничеством, такие транзакции могут больше не быть успешными, поэтому новым направлением стало снятие наличных», – говорит Кукк.