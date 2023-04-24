Громко заявивший о себе как провокатор и арт-хулиган, активист из Нарвы Владимир Каштан провел вчера вечером в Таллинне публичную дискуссию на площадке Russow Galerii. Модерировал встречу хозяин галереи Денис Поляков. По окончании состоялся показ фильма о деятельности арт-группы «Война», чьи акции стали вехами в истории политического протеста в России.
«На месте танка в Нарве можно сделать памятник мира»: автор скандального граффити выступил в Таллинне
Активист начал паблик-ток с разъяснения своих целей. «Я пытался донести фразу об убийствах и грабежах до тех, кто пытается найти оправдание действиям России. До тех, кто находится в плену своих иллюзий, полагая, что носит свечи к парапету на месте танка, чтобы почтить память жертв, а не оправдать убийство. Первые фото моего граффити появились в группе, скажем так, «танкофилов». Они встревожились, потому что ощутили, что фраза Татарского их дискредитирует. Они сразу поняли, что это какая-то подстава. Важно, что эстонские СМИ привели оригинал цитаты Татарского, они поставили видео с кремлевского приема, так что было уже не отвертеться».
Каштан заявил, что ничего, кроме хейта, не ожидал. «Вчера один человек мне очень гневно выговаривал, что я подставил всех нарвитян, что теперь будут закручивать гайки». Но встречаются и противоположные реакции. «У меня уже было несколько случаев, когда ко мне подходили в Нарве люди и благодарили. Они говорили, что до последнего пытались оправдать ЭТО, а тот кошмар, который я написал, вдруг заставил разобраться с собой».
Вызвать огонь на себя – частый жест арт-активизма. Всегда ли публика считывает послания, которые ее провоцируют, вызывают шоковую реакцию? Некоторые участники вчерашнего мероприятия были резко не согласны с выступающим. Вот одна из характерных реплик: «А тебе не кажется, что саму эту фразу очень трудно лишить ее прямого значения? Она все равно работает на своего создателя и укрепляет его культ».
Автор граффити отвечает, что надпись ничего и не должна была объяснить людям. Она лишь предъявила им то, что происходит сейчас в Украине под видом «освобождения от нацизма». Для полного разъяснения работы этой надписи нужно встать рядом и читать лекцию. Но тогда исчезнет необходимое напряжение, которое провоцирует людей на размышление: что за черт, кто это сделал и зачем?
Каштан говорит, что будет считать свою цель достигнутой, если эта людоедская цитата будет ассоциироваться с культом героев. Мы с детства приучены к тому, что герои – это непременно освободители, а потом небожители. Хотя действительность может быть намного более приземленной, если не попросту ужасной. И чем скорее мы начнем анализировать стереотипы, из которых состоит наше представление о прошлом (в том числе о танке в Нарве), тем скорее мы сможем изменить к лучшему свое настоящее.
Арт-активист считает, что после очистки парапета от его надписи «место танка» очистилось также и символически. Теперь, считает Каштан, самое время осмыслить это место как мемориал мира, как пространство примирения и избавления от химер прошлого. «Сюда можно будет приносить свечи и цветы, но уже не в качестве ностальгии по танку, а ради сохранения достигнутого согласия. Танк уехал, и наши бои за историю прекратились! Можно даже расставить большие буквы вроде надписи Hollywood на холме – придумать пацифистскую надпись. Мне кажется, это была бы также акция в ответ на танк, водруженный в Ивангороде как прославление российского милитаризма!»
В ходе дискуссии было сформулировано еще одно важное наблюдение. Оригинальная фраза Татарского парадоксальна: она не прикрывает, а разоблачает действия российской армии в Украине. Получается, пропагандист в пылу своего воодушевления невольно раскрыл карты, показав истинное лицо «освободителей», которые собираются убивать, грабить и удовлетворять самые низменные инстинкты агрессора, вошедшего во вкус. Именно поэтому воспроизводство этой фразы в публичном пространстве, освоенном как место памяти, выявляет истинную природу этой памяти. Что крайне неприятно ее носителям.
«Я воспроизвел событие, чтобы заострить внимание на нем, – говорит Каштан. – Каждый раз, когда мы празднуем пасху, мы с помощью ритуала воспроизводим ключевые события библейской истории. Мне было важно принести себя в ритуальную жертву накануне Страстной пятницы. Если это кому-то осталось непонятным – ну что ж, нет ничего, что могло бы сработать на сто процентов. Но многие поняли. Вот я сижу с вами, отвечаю на ваши вопросы. И это значит, что даже полиция у нас разбирается, а не только задерживает и блокирует. Мы в свободной стране», – резюмирует художник.
По информации, полученной от Владимира, его дело квалифицировано как административное. Оно ждет рассмотрения. Активисту грозит штраф, который он готов оплатить, так как сознает, что у провокаций могут быть издержки.