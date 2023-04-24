«На месте танка в Нарве можно сделать памятник миру»: автор скандального граффити выступил в Таллинне

«Есть сомнения, что люди все понимают...» На встрече звучали разные мнения. Фото: Ян Левченко

Автор граффити отвечает, что надпись ничего и не должна была объяснить людям. Она лишь предъявила им то, что происходит сейчас в Украине под видом «освобождения от нацизма». Для полного разъяснения работы этой надписи нужно встать рядом и читать лекцию. Но тогда исчезнет необходимое напряжение, которое провоцирует людей на размышление: что за черт, кто это сделал и зачем?

Каштан говорит, что будет считать свою цель достигнутой, если эта людоедская цитата будет ассоциироваться с культом героев. Мы с детства приучены к тому, что герои – это непременно освободители, а потом небожители. Хотя действительность может быть намного более приземленной, если не попросту ужасной. И чем скорее мы начнем анализировать стереотипы, из которых состоит наше представление о прошлом (в том числе о танке в Нарве), тем скорее мы сможем изменить к лучшему свое настоящее.

Вован Каштан в контражурном освещении на фоне провокационной живописи, по случаю обнаруженной в галерее. Фото: Ян Левченко