Тянак, занявший в Хорватии второе место: в машине нет причин сомневаться

Тянак продемонстрировал мощное выступление на этом ралли, но из-за разных проблем все же вынужден был ограничиться вторым местом. Эстонский гонщик, который в этом сезоне вновь вернулся в M-Sport, так и не смог до конца понять свою машину.

«В машине нет причин сомневаться, это показывают показатели времени. В то же время она хорошо работает только в каких-то небольших промежутках и до сих пор было трудно понять, когда именно они появляются», - прокомментировал гонщик.

«Команда проделала огромную работу и я сумел удержаться в конкуренции. Но мы должны продолжить эту тяжелую работу и найти места, где машину нужно еще больше доработать», - добавил он.

В общем зачете по итогам четырех этапов Тянак занимает четвертое место; от удерживающих лидерские позиции Ожье и Эванса его отделяют лишь четыре очка. Тянак очень доволен таким раскладом.