Производитель редкоземельных металлов: если прекратить поставки из России, у нас не будет оборонки

«Если цепочка поставок с Россией прервется, то у нас не будет оборонной западноевропейской промышленности и западной оборонной промышленности вообще, это вопрос выбора», – цитируют «Деловые ведомости» главу Silmet, перерабатывающего редкоземельные металлы, Райво Васну.
По словам Васну, в настоящее время часть сырья поступает из российской Удмуртии, а часть – из Соединенных Штатов. «Рассчитывать на европейский товар мы, вероятно, сможем в перспективе трех-пяти лет», – констатировал он.
В месяц Silmet требуется около 200 тонн сырья в случае редкоземельных металлов, а в случае редких металлов – 70-500 тонн. Для последних сырье поступает из Бразилии.
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