Галерея ⟩ Алар Карис с супругой отправился с государственным визитом в Латвию

Президенты Латвии и Эстонии обсудят вопросы безопасности в регионе, экономическое сотрудничество между странами и другие актуальные темы. По итогам переговоров состоится пресс-конференция Левитса и Кариса.

Также президент Эстонии сегодня встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, мэром Риги Мартиньшем Стакисом и вместе с Левитсом посетит строительную площадку Rail Baltica на Рижском центральном вокзале.

Во вторник, 25 апреля, президенты примут участие в латвийско-эстонском бизнес-форуме, а позже Карис посетит военную базу Адажи и встретится с эстонскими солдатами.

В среду, 26 апреля, у Кариса запланирована встреча с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом и выступление перед депутатами парламента. В этот же день президенты Латвии и Эстонии посетят Инчукалнское подземное газохранилище и Валмиеру.