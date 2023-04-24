Начиная с понедельника меняется расписание поездов

«В связи с ремонтными работами фирмы Edelraudtee с понедельника изменится расписание всех поездов по направлениям Рапла, Тюри и Вильянди. Поскольку работы проводятся на разных станциях в разные периоды, в юго-западном направлении в ближайшие недели также будут изменения, о которых мы сообщим позже», - пояснил Ронни Конго, руководитель по развитию Elron.

Вдобавок к изменениям в расписании увеличится время движения поездов между Таллинном и Кохила. «Мы понимаем, что проводимы работы причиняют неудобства нашим пассажирам, поэтому стараемся сохранить максимально комфортные условия, несмотря на снижение пропускной способности железной дороги. К сожалению, наши возможности в данный момент крайне ограничены».

С этой недели изменится и расписание движения в западном направлении. «Eesti Raudtee завершает работы, проводившиеся в западном направлении, что позволит поездам снова ходить быстрее. До Палдиски можно будет добраться менее чем за час, путь до Турба продлится всего на несколько минут дольше. Теперь в утренний час пик мы можем предложить больше рейсов, поезда в направлении Таллинна ходят каждые 15 минут. Кроме того, теперь интервалы движения в течение дня стали более равномерными. Это означает, что в расписании больше не будет больших перерывов: поезда между Таллинном и Кейла будут ходить каждые 30 минут даже в полдень и по выходным», - добавил Конго.