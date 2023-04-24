На заправках Terminal упали цены на топливо

Цена бензина и дизельного топлива упала на семь центов.

Новая цена 95-го бензина составляет 1,699 евро за литр. После снижения цен литр 98-го бензина стоит 1,749 евро, а литр дизельного топлива – 1,499 евро.

«Удешевление конечного продукта жидкого топлива на мировых рынках всегда давало Terminal толчок для быстрой корректировки ценообразования, чтобы предложить потребителю лучшую цену. Terminal реализует свои решения оперативно и обдуманно, независимо от других участников рынка», – сказал исполнительный директор Terminal Йорген Ыйгус.