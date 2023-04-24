Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета

Страны Балтии призывают Евросоюз отнестись к ситуации с полной серьезностью и обсудить ее в ходе встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник.

Более масштабное обсуждение отношений ЕС и Китая состоится на саммите блока в июне, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

Суть скандала

В пятницу вечером Лу Шай сказал, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран».

О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: «Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза» [цитата по TF1 Info, популярному французскому вещательному каналу, входящему, как и LCI, в медиагруппу TF1].

Китайский дипломат также призвал прекратить «препирательства» по вопросу постсоветских границ.

В субботу Министерство иностранных дел Франции заявило, что «с тревогой приняло к сведению» эти высказывания, попросив Китай прояснить его позицию.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.