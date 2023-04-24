Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Китай уважает суверенитет всех постсоветских государств. Заявление сделано на фоне скандала, вызванного словами китайского посла во Франции, который усомнился в статусе стран бывшего СССР в ходе телеинтервью на французском телевидении.
Острее всех на слова Лу Шая отреагировали Украина и страны Балтии. МИД Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов в этих странах для разъяснений.
«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», - заявил в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой, в ходе которого его спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.
«После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества», - продолжил он.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал высказывания посла Лу Шая неприемлемыми и выразил надежду, что они не отображают позицию китайских властей.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в понедельник, что послам Китая в Литве, Латвии и Эстонии предложено объяснить, что означают слова Лу Шая.
«[...] следует напомнить им, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом», - сказал Ландсбергис.
Страны Балтии призывают Евросоюз отнестись к ситуации с полной серьезностью и обсудить ее в ходе встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник.
Более масштабное обсуждение отношений ЕС и Китая состоится на саммите блока в июне, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
Суть скандала
В пятницу вечером Лу Шай сказал, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран».
О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: «Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза» [цитата по TF1 Info, популярному французскому вещательному каналу, входящему, как и LCI, в медиагруппу TF1].
Китайский дипломат также призвал прекратить «препирательства» по вопросу постсоветских границ.
В субботу Министерство иностранных дел Франции заявило, что «с тревогой приняло к сведению» эти высказывания, попросив Китай прояснить его позицию.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая "прискорбными" и непонятными. Эстонское внешнеполитическое ведомство также собирается вызвать посла Китая в Таллинне. «Наша цель - дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство», - сказал Тсахкна.
По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление Лу Шая - одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю «посредничество в установлении мира в Украине».
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла «абсолютно неприемлемыми». «Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления», - заявил Ринкевич.
«Очевидные проблемы с географией»
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо «есть очевидные проблемы с географией», либо его заявление противоречит позиции официального Пекина «об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН».
Об этих усилиях говорилось и в совместной декларации Китая и Франции, опубликованной по итогам визита французского президента Эммануэля Макрона в Пекин в начале апреля. В ней стороны обязались «поддерживать все усилия по восстановлению мира в Украине».
«Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН, - написал в твиттере советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. - Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров».
История договоров о Крыме
В феврале 1954 года власти СССР издали указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». «Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР», - говорилось в указе.
26 апреля 1954 года сессия Верховного Совета СССР утвердила изменения в Конституциях РСФСР и УССР относительно состава их территорий. Крым законодательно стал частью Украины.
После распада Советского Союза годы Украина и Россия подписали несколько новых договоров, которые признавали территорию государств по состоянию на 1991 год.
17 марта 2014 года, после ввода в Крым российских войск и взятия ими под контроль основных военных и правительственных объектов, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым независимым государством, а днем позже - договор о включении Крыма в состав Российской Федерации.
Официально Крым признают частью России лишь шесть стран мира: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба.
Аннексия Крыма неоднократно осуждалась резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.