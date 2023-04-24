Бегом, пешком, ползком, да хоть на шпильках: помочь детям можно очень необычным способом!

Rat Race дает возможность весело провести время с коллективом и параллельно всем месте сделать большое доброе дело. На протяжении многих лет участники поддерживали различные организации — например, были собраны деньги на покупку инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом, поддержан проект покупки плюшевых мишек для полицейских машин.

В этом году будет объявлен сбор в поддержку MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm (www.lastekriis.ee). В наши дни очень много детей и подростков, оставшихся по разным причинам без своих близких. НКО занимается организацией специальных лагерей, в которых детям помогают справиться со скорбью по ушедшим близким. Своевременная и профессиональная помощь возвращает детям веру в жизнь, помогает наладить учебу,

Крысиные бега организуют Предпринимательская молодежная палата JCI и молодые волонтеры, которые хотят внести свой вклад в эстонское общество и его развитие.

Участие в этом забеге – прекрасная возможность провести время с коллегами во имя благой цели. Это не только общение, это укрепление коллектива, наполнение его позитивной энергией и мотивация.

Забег Rat Race 2023 пройдет 2 июня в парке Паэ, начало в 12.00.

Для участия: Наберите одну или несколько команд (от 1 до 4 участников в команде) Зарегистрируйте команду: https://fienta.com/et/ratrace23 Приходите с командой 2 июня в парк Паэ, одежда может быть любой, но чем сильнее она будет бросаться в глаза, тем лучше, ведь самые клевые костюмы будут награждены призами.

Дистанцию в 1,5-2 км можно преодолеть бегом, пешком, на шпильках, ползком – как угодно!