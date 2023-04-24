Центристы обратились к канцлеру юстиции по поводу плана коалиции сократить семейные пособия

Центристская партия обратилась к канцлеру юстиции в связи с планами коалиции сократить семейные пособия, сообщила в понедельник BNS пресс-служба партии.
Парламентская фракция центристов обратилась к канцлеру права с просьбой дать оценку планам правительства изменить систему выплаты детских пособий, что приведет к сокращению пособий для многодетных семей, отмены их индексации и плавного снижения пособия.
Многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, согласно конституции, находятся под особой опекой государства и местных самоуправлений, подчеркнул глава парламентской фракции центристов Танель Кийк.
«Неожиданное сокращение семейных пособий находится в противоречии с этим положением. Также нарушен принцип защиты законных ожиданий, так как многие семьи уже запланировали семейный бюджет, рассчитывая на то, что вступившее в силу с 1 января 2023 года повышение пособий будет постоянным. Кроме того, на благосостояние семей отрицательно повлияют планируемые коалицией налоговые изменения, предусматривающие повышение НСО и отмену не облагаемого подоходным налогом дохода для многодетных семей. Такие планы правительства, безусловно, подорвут доверие людей к государству, а демографический крзис может лишь усугубиться», – сказал Кийк.
Исходя из вышесказанного, парламентская фракция центристов просит канцлера права, которая также исполняет обязанности детского омбудсмена, дать оценку по следующим пунктам:
- Насколько серьезно снижение пособий для семей с детьми нарушит положение статьи 28 конституции, где сказано, что семьи с детьми находятся под особой опекой государства?
- Как вы оцениваете то, что нынешняя коалиция, в которой две партии из трех (Партия реформ и социал-демократическая партия) были в составе предыдущего правительства отменяет свои же решения, принятые XIV созывом парламента, не спросив на это мандата у избирателя?
- Какие правовые инструменты есть у многодетных семей для защиты принципа законных ожиданий в случае, если правительство уменьшит для них пособия?
- Если ли у канцлера права как у защитника интересов детей данные относительно того, проводилось ли когда-либо раньше в Эстонии сокращение детских и семейных пособий?
Предыдущий созыв парламента принял законопроект об изменении Закона о семейных пособиях, Закона о семье и Закона о трудовом договоре, в результате чего пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителю-одиночке были повышены до 80 евро в месяц, пособие многодетным семьям, где воспитываются от трех до шести детей – до 650 евро в месяц, семьям с семью и более детьми – до 850 евро в месяц.
Закон вступил в силу 1 февраля 2023 года, однако соответствующие выплаты были сделаны задним числом за январь. Нынешняя коалиция инициировала законопроект о сокращении пособий для многодетных семей, отмены их индексации и плавного снижения пособия.