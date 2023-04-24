Центристы обратились к канцлеру юстиции по поводу плана коалиции сократить семейные пособия

Парламентская фракция центристов обратилась к канцлеру права с просьбой дать оценку планам правительства изменить систему выплаты детских пособий, что приведет к сокращению пособий для многодетных семей, отмены их индексации и плавного снижения пособия.

Многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, согласно конституции, находятся под особой опекой государства и местных самоуправлений, подчеркнул глава парламентской фракции центристов Танель Кийк.

«Неожиданное сокращение семейных пособий находится в противоречии с этим положением. Также нарушен принцип защиты законных ожиданий, так как многие семьи уже запланировали семейный бюджет, рассчитывая на то, что вступившее в силу с 1 января 2023 года повышение пособий будет постоянным. Кроме того, на благосостояние семей отрицательно повлияют планируемые коалицией налоговые изменения, предусматривающие повышение НСО и отмену не облагаемого подоходным налогом дохода для многодетных семей. Такие планы правительства, безусловно, подорвут доверие людей к государству, а демографический крзис может лишь усугубиться», – сказал Кийк.

Исходя из вышесказанного, парламентская фракция центристов просит канцлера права, которая также исполняет обязанности детского омбудсмена, дать оценку по следующим пунктам:

Насколько серьезно снижение пособий для семей с детьми нарушит положение статьи 28 конституции, где сказано, что семьи с детьми находятся под особой опекой государства? Как вы оцениваете то, что нынешняя коалиция, в которой две партии из трех (Партия реформ и социал-демократическая партия) были в составе предыдущего правительства отменяет свои же решения, принятые XIV созывом парламента, не спросив на это мандата у избирателя? Какие правовые инструменты есть у многодетных семей для защиты принципа законных ожиданий в случае, если правительство уменьшит для них пособия? Если ли у канцлера права как у защитника интересов детей данные относительно того, проводилось ли когда-либо раньше в Эстонии сокращение детских и семейных пособий?

Предыдущий созыв парламента принял законопроект об изменении Закона о семейных пособиях, Закона о семье и Закона о трудовом договоре, в результате чего пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителю-одиночке были повышены до 80 евро в месяц, пособие многодетным семьям, где воспитываются от трех до шести детей – до 650 евро в месяц, семьям с семью и более детьми – до 850 евро в месяц.