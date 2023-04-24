Пугающе много нарушителей: полиция подвела итоги дорожной толоки

В течение минувшей недели в дорожной толоке участвовал 861 полицейский. Было проверено 1600 мест по всей Эстонии, о которых граждане заранее уведомили. Помимо превышения скорости, было зафиксировано 355 других нарушений.

По словам подполковника полиции Сирли Лойго, число нарушителей и зафиксированные скорости движения автомобилей пугающе высоки. Например, у площади Вабадузе в Таллинне полицейские задержали мотоциклиста, который ехал со скоростью 104 км/ч. Серьезное превышение скорости также имело место на Ярвевана-теэ, где автомобиль разогнался до 146 км/ч.

Цель дорожной толоки, прежде всего, заключалась в том, чтобы повысить дорожную безопасность и заставить лихачей задуматься о своем поведении. «Большинство водителей, превысивших скорость, должны будут заплатить штраф. В случае незначительных нарушений полезнее, чем штраф, будет то, если полицейский поговорит с человеком, нарушившим скоростной режим, и сделает ему первоначальное предупреждение», – сказала Лойго. Поэтому полицейские провели предупредительную беседу с 1024 водителями.

«В случае более серьезных и многократных нарушений водителя могут арестовать или лишить прав», – добавила она. Например, в Рапламаа 26-летний мужчина, который, совершая опасный обгон, превысил скорость, следующие 20 дней проведет за решеткой. Он и ранее привлекался к ответственности за превышение скорости, поэтому также был лишен прав.