Предприниматель: при введении налога государство должно пересмотреть и свой автопарк

«Признаю, что такая налоговая система более болезненно сказывается на людях, проживающих в сельской местности, потому что на периферии гораздо чаще используются старые автомобили. Даже при покупке новых автомобилей в этих районах предпочтение отдается автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, так как использование электромобилей в отдаленных районах значительно затруднено из-за отсутствия зарядной инфраструктуры, – сказал он. – Однако я считаю, что эту ситуацию надо решать, например, субсидиями, а не различиями в применении налога на автомобили. В противном случае цель сделать автопарк Эстонии более экологичным с помощью налога на автомобили отойдет на второй план. Также можно было бы облагать единым налогом автомобили, выпущенные с 1999 года выпуска и раньше (которые, вероятно, используются в основном в сельской местности), так как в реестре отсутствуют данные о выбросах СО2 для этих транспортных средств».