Предприниматель: при введении налога государство должно пересмотреть и свой автопарк

Андрус Вальма, генеральный директор компании по аренде автомобилей Mobire Group, утверждает, что вместе с введением налога на автомобили государство также должно пересмотреть управление своим автопарком, так как, по его словам, это также позволит добиться значительной экономии.
В то же время Вальма признает, что налог на автомобили необходим, если мы хотим, чтобы эстонский автопарк становился новее и экологичнее. Согласно его предложению, система налогообложения автомобилей могла бы состоять из двух частей – налога на регистрацию и налога на собственность.
У эстонского автопарка две основные проблемы: на учете стоит очень много старых автомобилей, а с другой стороны, верхние строчки рейтинга продаж автомобилей занимают более экономичные новые и мало использованные автомобили, пишет Вальма. Жителей Эстонии не представляют своей жизни без машины, а при покупке автомобиля в первую очередь обращают внимание на внешний вид, размер и мощность, а не экологичность. Образ мышления автовладельцев можно изменить с помощью двухкомпонентного налога на автомобиль: первичный налог платится при регистрации транспортного средства, а также отдельно начисляется налог за владение транспортным средством.
При расчете регистрационного налога за основу может браться уровень выбросов CO2 транспортного средства, а также стоимость автомобиля. Налогообложение автомобиля в зависимости от выбросов CO2 помогает людям покупать более новые и экологичные автомобили. В то же время введение налогов на более роскошные и дорогие автомобили побудит людей покупать более экологичные автомобили меньшего размера.
Владение автомобилем также могло бы облагаться налогом
В дополнение к регистрационному налогу владельцы автомобилей могут облагаться налогом на владение транспортным средством в зависимости от уровня выбросов CO2. Это помогло бы очистить реестр автомобилей, в котором насчитывается примерно 150 000 – 200 000 автомобилей, которые используются мало или вообще не используются. Многие из них стоят во дворах мертвым грузом. Кроме того, налог на владение, основанный на выбросах CO2, еще больше заставит людей задуматься о том, какой автомобиль им действительно нужен, и о том, нужно ли им вообще владеть личным автомобилем.
«Признаю, что такая налоговая система более болезненно сказывается на людях, проживающих в сельской местности, потому что на периферии гораздо чаще используются старые автомобили. Даже при покупке новых автомобилей в этих районах предпочтение отдается автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, так как использование электромобилей в отдаленных районах значительно затруднено из-за отсутствия зарядной инфраструктуры, – сказал он. – Однако я считаю, что эту ситуацию надо решать, например, субсидиями, а не различиями в применении налога на автомобили. В противном случае цель сделать автопарк Эстонии более экологичным с помощью налога на автомобили отойдет на второй план. Также можно было бы облагать единым налогом автомобили, выпущенные с 1999 года выпуска и раньше (которые, вероятно, используются в основном в сельской местности), так как в реестре отсутствуют данные о выбросах СО2 для этих транспортных средств».
По словам Вальма, есть еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание при введении автомобильного налога, и это автомобили с иностранными номерами. «На данный момент сложилась ситуация, когда граждане и компании Эстонии активно ездят на машинах с иностранными номерами. Однако поскольку автомобильный налог может применяться только к транспортным средствам, внесенным в местный реестр, он не позволяет взимать налог с таких автовладельцев. Для решения такой ситуации можно было бы рассмотреть вопрос о введении посуточной платы за иностранные номера, если человек находится в стране, например, более 14 дней. Аналогичные ограничения установлены в нескольких соседних странах, где владение автомобилем облагается налогом», – сказал он.
Государству нужен новый подход
Однако налог на автомобили – не единственное решение, позволяющее сделать эстонский автопарк более устойчивым.
«Важно не только то, что мы покупаем автомобили с более экологичным двигателем, но и то, что мы думаем о том, нужен ли нам автомобиль и зачем, и есть ли более устойчивые альтернативы, помимо владения автомобилем. Примером здесь может быть и само государство. Довольно часто можно увидеть автомобили, которые днями (даже неделями) простаивают на стоянках различных государственных учреждений. Государство могло бы выяснить, на каких должностях сотрудникам не обойтись без автомобилей, а в каких случаях можно сделать выбор в пользу аренды или услуги каршеринга. Также может хорошо себя зарекомендовать перекрестное использование автомобилей в пределах одной административной единицы», – считает Вальма.
По мнению эксперта, нынешняя система закупок автомобилей также нуждается в пересмотре, чтобы более разумно управлять финансами. На данный момент автомобили в основном приобретаются исходя из суммы лизингового платежа, и не учитываются полные затраты на содержание автомобилей (регулярное техническое обслуживание, дорожное страхование и каско, покупка шин, шиномонтаж и хранение, расходные материалы и т.д. ). Однако лизинговый платеж составляет лишь около 60 процентов от общей стоимости использования автомобиля (без учета топлива).
«Государственные тендеры в настоящее время в основном основаны на лучшей процентной ставке или ежемесячном платеже. Поэтому нет четкого понимания, сколько государство на самом деле тратит на автомобили и является ли предложение, выигравшее тендер, наиболее выгодным с точки зрения общих затрат. В качестве примера можно привести соседнюю Латвию, где государство организует закупки автомобилей по полной стоимости, а не на основании лизингового платежа. Это помогло им значительно оптимизировать расходы на государственный автопарк», – подчеркнул он.
По мнению Вальма, латвийское правительство также может послужить в качестве примера с точки зрения перехода на электромобили и достижения экологических целей. Уже сегодня есть требование по доле гибридных автомобилей, прописанное в госзакупках, которое в 2026 году будет заменено требованием по электромобилям. «В нашей стране не менее 25 процентов служебных автомобилей могли бы составлять электромобили, и эта доля могла бы увеличиваться год от года», – отметил он.
«Это помогло бы добиться более чистого городского воздуха, снизить шумовое загрязнение и стимулировать использование электромобилей в целом, так как благодаря этому многие получат опыт вождения электромобиля и, как следствие, могут быть более готовы к переоценке своих потребительских привычек. Это также, возможно, ускорит развитие инфраструктуры зарядки электромобилей, что все еще требует больших усилий в Эстонии», – высказал он мнение.
Вальма отмечает, что есть важная разница между введением налога ради налога или инвестированием, как с налоговой системой, так и с другими видами деятельности, чтобы мы, наши дети и внуки могли жить в мире, который не разрушает себя.
«Автомобильный налог должен не только искупить нашу вину за то, что мы ездим на слишком старых и мощных машинах, но и заставить задуматься о том, какие средства мы используем для движения целей, и принимать решения, исходя из потребностей, а не эмоций. Чтобы внедрить более устойчивый образ мышления, необходимы изменения на уровне отдельных лиц, компаний и государства», – резюмировал он.