Хозяева не замечали горящих зданий, пока они не сгорели дотла

Спасатели получили вызов в деревню Ванауссе волости Вильянди в субботу в 17:58. Прибывшие пожарные обнаружили сгоревшую баню и две уничтоженные хозяйственные постройки. Спасатели потушили остатки зданий и горящую траву.

Присутствовали и владельцы зданий, которые, по их словам, работали поблизости и не могли объяснить спасателям, почему они не заметили горящих зданий, пока они не сгорели практически дотла.

В воскресенье спасателям пришлось бороться с палом травы и ландшафтными пожарами. В 16:00 поступило сообщение о пожаре под линией электропередач в деревне Кабила волости Пыхья-Сакала.

В 17:07 патрульные спасатели обнаружили лесной пожар в деревне Кобрувере волости Пыхья-Сакала. Он, по-видимому, возник от линии электропередач. Пожар потушили двумя струями воды, а территорию проверили с помощью дрона.

Спасатели обнаружили ландшафтный пожар в Кобрувере во время рейда. Фото: Lõuna päästekeskus

В 17:14 поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Пыльде волости Мульги, недалеко от построек мызы Абья. Спасатели обнаружили там возгорание, в результате которого возник пал. В огне были видны следы горящих пластиковых предметов, а виновный был оштрафован в порядке упрощенного производства.

В волости Мульги мужчина сжег мусор в костре, спровоцировав ландшафтный пожар. Фото: Lõuna päästekeskus

В 7:06 в понедельник из здания детского сада Тарвасту поступила просьба о помощи, где ночью прорвало водопровод и электрооборудование в подвале оказалось под водой. Спасатели откачали воду из подвала, чтобы обеспечить безопасность и доступ технических специалистов к оборудованию.