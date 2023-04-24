Хозяева не замечали горящих зданий, пока они не сгорели дотла

Самый разрушительный пожар, возникший в эти выходные в Вильяндимаа, уничтожил сауну и два прилегающих здания. Хозяин заметил огонь, только когда постройки были уничтожены.
Спасатели получили вызов в деревню Ванауссе волости Вильянди в субботу в 17:58. Прибывшие пожарные обнаружили сгоревшую баню и две уничтоженные хозяйственные постройки. Спасатели потушили остатки зданий и горящую траву.
Присутствовали и владельцы зданий, которые, по их словам, работали поблизости и не могли объяснить спасателям, почему они не заметили горящих зданий, пока они не сгорели практически дотла.
В воскресенье спасателям пришлось бороться с палом травы и ландшафтными пожарами. В 16:00 поступило сообщение о пожаре под линией электропередач в деревне Кабила волости Пыхья-Сакала.
В 17:07 патрульные спасатели обнаружили лесной пожар в деревне Кобрувере волости Пыхья-Сакала. Он, по-видимому, возник от линии электропередач. Пожар потушили двумя струями воды, а территорию проверили с помощью дрона.
В 17:14 поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Пыльде волости Мульги, недалеко от построек мызы Абья. Спасатели обнаружили там возгорание, в результате которого возник пал. В огне были видны следы горящих пластиковых предметов, а виновный был оштрафован в порядке упрощенного производства.
В 7:06 в понедельник из здания детского сада Тарвасту поступила просьба о помощи, где ночью прорвало водопровод и электрооборудование в подвале оказалось под водой. Спасатели откачали воду из подвала, чтобы обеспечить безопасность и доступ технических специалистов к оборудованию.
Заведующая детским садом Тарвасту Тийу Рыым рассказала, что пребывание не было отменено из-за аварии, и работа была организована так, чтобы у детей было все необходимое. «Нам помогли спасатели и слесарь, сейчас все починили», – добавила Рыым в 12:30.