Tallink сократит сотни работников в Эстонии и Латвии

Окончательное количество увольнений будет определено в конце переговорного процесса, но скорее всего оно будет меньше максимально возможного предположения, о котором проинформированы стороны, сообщает Tallink.

В Эстонии коллективные увольнения в основном коснутся персонала в сфере обслуживания судов, а в Латвии как сферы обслуживания, так и технической сферы.

Увольнения проводятся с целью оптимизации морской рабочей силы в обеих странах в связи с долгосрочными чартерами судов Isabelle и Star. Поскольку суда сданы в аренду на несколько лет без экипажа, а несколько судов группы также сданы в аренду уже некоторое время, предприятие не сможет в ближайшее время предложить всем сотрудникам компании тот же объем работы.

«До сих пор мы пытались предложить работу членам экипажей судов, которые в настоящее время сданы в долгосрочную аренду на других судах компании и других дочерних предприятиях группы, но отплытие Star с линии Таллинн-Хельсинки в Ирландию в мае и начало действия нового договора аренды Изабель в июле этого года означает, что после высокого сезона мы не сможем работать за все сегодняшнее, к сожалению, мы больше не можем предлагать работу нашим хорошим коллегам», – сообщил в пресс-релизе председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.

Во втором полугодии прошлого года Tallink Grupp провел аналогичный процесс в шведской дочерней компании Tallink Silja AB в связи с прекращением регулярных рейсов пассажирского теплохода Galaxy по маршруту Турку-Стокгольм и передачей судна в аренду.