Теннисистов ожидают неприятные новшества

Томаш Петера, директор теннисного турнира в Остраве (Чехия), сообщил, что начиная со следующего года теннис ожидают существенные изменения.
Это, прежде всего, затронет турниры категории WTA 250. Сообщается, что на подобные турниры больше не буду допускать спортсменок, входящих в число 30 лучших.
По словам Петеры, это посеет среди теннисистов хаос. Многие организаторы турниров категории WTA 250 пытаются получить лицензию более высокого уровня. Прежде всего, это делается, чтобы привлечь к участию в турнире лучших теннисистов.
Сейчас неизвестно, почему было принято такое изменение. На турнирах WTA 250 трибуны и так частенько пустуют, а публика приходит смотреть лишь матчи с участием звездных теннисисток.
К сожалению, есть и такие турниры WTA 250, которые вообще исчезают из календаря, поскольку у организаторов этих соревнований нет средств, чтобы ходатайствовать о более высокой лицензии.
Также напомним, что теннисный турнир, прошедший в прошлом году в Таллинне, был именно категории WTA 250. Тогда в нем приняло участие семь теннисисток, входящих в десятку лучших спортсменок планеты. Первой в посеве была Анетт Контавейт, которая в конце прошлого года занимала третью позицию в рейтинговой таблице WTA.