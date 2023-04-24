Теннисистов ожидают неприятные новшества

Это, прежде всего, затронет турниры категории WTA 250. Сообщается, что на подобные турниры больше не буду допускать спортсменок, входящих в число 30 лучших.

По словам Петеры, это посеет среди теннисистов хаос. Многие организаторы турниров категории WTA 250 пытаются получить лицензию более высокого уровня. Прежде всего, это делается, чтобы привлечь к участию в турнире лучших теннисистов.

Сейчас неизвестно, почему было принято такое изменение. На турнирах WTA 250 трибуны и так частенько пустуют, а публика приходит смотреть лишь матчи с участием звездных теннисисток.

К сожалению, есть и такие турниры WTA 250, которые вообще исчезают из календаря, поскольку у организаторов этих соревнований нет средств, чтобы ходатайствовать о более высокой лицензии.