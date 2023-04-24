ФОТО ⟩ Важный бельгийский чиновник торжественно стал э-резидентом Эстонии

Президент правительства Фландрии Барт Сомерс, находящийся с визитом в Эстонии с делегацией бельгийских предпринимателей, сегодня стал э-резидентом Эстонии. Э-резидентство даст ему возможность лично принять участие в истории успеха э-Эстонии.
«Эстонцы доказали с помощью э-резидентства, что будущее за цифровыми технологиями. Впечатляет то, что благодаря э-резидентству иностранный гражданин может создать компанию в Эстонии всего за несколько недель. Будучи министром внутренних дел Фландрии, я возьму с собой полученный здесь опыт, чтобы ускорить поворот нашего местного правительства к цифровым технологиям», – сказал Барт Сомерс.
«Бельгия со своими университетами мирового класса является одним из ведущих новаторов в Европе, мы видим там много возможностей для эстонских предприятий, не только в секторе стартапов, но и в области логистики, биотехнологий и энергетики. В свою очередь, наша конкурентоспособная налоговая система, простота ведения бизнеса и высококвалифицированная рабочая сила делают Эстонию привлекательным инвестиционным направлением для бельгийских компаний», – сказал инвестиционный консультант объединенного учреждения EAS и Kredex в странах Бенилюкса Питер Поппельсдорф.
Цель визита бизнес-делегации, организованного Торговой палатой Антверпена, – познакомиться с Эстонией как с Кремниевой долиной Европы, с инвестиционными возможностями страны и узнать, как Эстония стала одним из ведущих цифровых обществ в мире. В течение трех дней 30 фламандских предпринимателей встретятся с эстонскими технологическими компаниями (Bolt, Xolo, Guardtime и др.), наладят здесь контакты с экосистемой стартап-сектора, а также ближе познакомятся с э-Эстонией и э-резидентством.
Барт Сомерс занимает в правительстве Фландрии должность вице-министра-президента и министра внутренних дел, административных дел, интеграции и равных возможностей. Сомерс и глава правительства, министр-президент Ян Ямбон, который также недавно посетил Эстонию, являются лидерами цифровизации во Фландрии.
Помимо этого, Барт Сомерс уже более 20 лет является мэром города Мехелен, что в 25 километрах от Брюсселя. Фламандский город с населением более 80 000 человек также имеет связь с Эстонией: в 16 веке там работал известный голландский художник Михель Зиттов родом из Таллинна, а в конце прошлого года посылочные роботы компании Cleveron начали в рамках тестового проекта курсировать в небольшом фламандском городе Лондерзеле.