ФОТО ⟩ Важный бельгийский чиновник торжественно стал э-резидентом Эстонии

«Эстонцы доказали с помощью э-резидентства, что будущее за цифровыми технологиями. Впечатляет то, что благодаря э-резидентству иностранный гражданин может создать компанию в Эстонии всего за несколько недель. Будучи министром внутренних дел Фландрии, я возьму с собой полученный здесь опыт, чтобы ускорить поворот нашего местного правительства к цифровым технологиям», – сказал Барт Сомерс.

«Бельгия со своими университетами мирового класса является одним из ведущих новаторов в Европе, мы видим там много возможностей для эстонских предприятий, не только в секторе стартапов, но и в области логистики, биотехнологий и энергетики. В свою очередь, наша конкурентоспособная налоговая система, простота ведения бизнеса и высококвалифицированная рабочая сила делают Эстонию привлекательным инвестиционным направлением для бельгийских компаний», – сказал инвестиционный консультант объединенного учреждения EAS и Kredex в странах Бенилюкса Питер Поппельсдорф.

Цель визита бизнес-делегации, организованного Торговой палатой Антверпена, – познакомиться с Эстонией как с Кремниевой долиной Европы, с инвестиционными возможностями страны и узнать, как Эстония стала одним из ведущих цифровых обществ в мире. В течение трех дней 30 фламандских предпринимателей встретятся с эстонскими технологическими компаниями (Bolt, Xolo, Guardtime и др.), наладят здесь контакты с экосистемой стартап-сектора, а также ближе познакомятся с э-Эстонией и э-резидентством.

Барт Сомерс занимает в правительстве Фландрии должность вице-министра-президента и министра внутренних дел, административных дел, интеграции и равных возможностей. Сомерс и глава правительства, министр-президент Ян Ямбон, который также недавно посетил Эстонию, являются лидерами цифровизации во Фландрии.